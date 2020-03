Het hobbelige pad naar succes van Elfi Mareel die na de dood van haar vader een gezonde takeaway startte: “Je kan aan alles een positieve draai geven” Sophie Allegaert

26 maart 2020

09u07 0 Carrière Elfi Mareel gooide na de dood van haar vader haar leven helemaal over een andere boeg en startte de gezonde takeaway monkeyeleven.be. Ze vertelt aan ons over haar parcours.

“Ik had als juriste bij een bank gewerkt en was als CEO voor een start-up aan de slag toen ik een telefoontje kreeg. Mijn papa had zelfmoord gepleegd. We zijn meteen van Antwerpen terug naar Brugge, mijn thuisstad, verhuisd om er te zijn voor mijn mama. Mijn zoontje was drie en had me echt nodig. Voeg daar dat immense verdriet aan toe en ik wist: ik heb nood aan een sabbatical. Omdat ik in die donkere periode wilde focussen op iets positiefs, volgde ik een eenjarige opleiding tot chef. Dat was pittig, zeker in het begin, maar na enkele maanden voelde ik me klaar om een cateringbedrijf op te richten.”

“Ik was toen ook net bevallen van mijn dochter, raakte die ­zwangerschapskilo’s niet kwijt, en als je dan hele dagen beurre blanc maakt en proeft, komt er zelfs nog wat bij. Ik begon dan maar volop te lezen over gezonde voeding en kwam tot de conclusie dat werkende mama’s met ­weinig tijd amper gezonde opties hadden. Zo groeide het idee om een healthy takeaway te starten. Ik startte dat avontuur met een vriendin, maar dat liep snel fout.”

“In het daaropvolgende jaar heb ik gefocust op mijn kinderen en mijn job als consultant – ik deed opdrachten waarbij mijn horeca­expertise en juridisch-economische kennis van pas kwamen. Ik gaf mezelf een jaar om een nieuwe zaak op punt te zetten. In december 2019 opende ik ­Monkey Eleven, mijn healthy fastfood, eat-in en takeaway. ‘Monkey’ slaat op alle zotte toeren die ik al uithaalde, ‘Eleven’ staat voor Elf – zo noemen mijn vrienden me. De zaak zat direct vol en dat is zo ­gebleven. Deze keer doe ik het alleen, maar mijn naaste omgeving, mijn mama, mijn broer, mijn kinderen, mijn ex-man en mijn lief hebben me enorm ­gesteund. Dat duwtje had ik nodig. Nu ben ik bezig met de opening van ons volgende filiaal: ik ga er een keten van maken. ­Allemaal dankzij mijn papa. Zo raar kan het leven lopen. Zelfs uit het grootste ­verdriet kan iets ­positiefs ontstaan.”

Grootste uitdaging

“Ik ben een moederkloek en een ondernemer. Gevolg? Tweestrijd. Tijdens de start was ik amper thuis, en als ik er was, had ik het gevoel dat ik de ploeg in de steek liet. Ik los het voortaan op door de dingen te objectiveren en met iedereen klare taal te spreken.”

Grootste meevaller

“Ik kom de juiste mensen op het juiste moment tegen. Safi uit Afghanistan kwam vaak Deliveroo-bestellingen ophalen en werkt hier nu als afwasser. En Egbert, onze chef die binnenkort naar Kopenhagen vertrekt, behoort ondertussen tot mijn inner circle.”

Grootste les

“Ik ben een emotionele ondernemer, waardoor ik soms met mijn kop tegen de muur loop. Ik zou me kunnen voornemen om te veranderen, maar dat zou jammer zijn. Ik heb geleerd om negatieve acties van anderen klein te maken in mijn hoofd en dat bij hen te leggen.”

Grootste inzicht

“Wat het leven ook voor je in petto heeft, je kan alles omdraaien en positief naar je hand zetten. Ik heb een gruwelijke hekel aan mensen die zagen en ­klagen. En ’s morgens je dag mogen starten met munt snijden, helpt echt. Dat is mijn instant ­geluksmoment.”

monkeyeleven.be