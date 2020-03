Het hobbelige pad naar succes van Céline Laridon, borstkankerpatiënte die nu mutsen ontwerpt voor vrouwen zonder en met haar Sophie Allegaert

03 maart 2020

10u07 0 Carrière Céline Laridon (36) richtte Love Charlie op toen ze borstkanker kreeg en ontwerpt hippe mutsen voor vrouwen zonder en met haar: “Als je ziek bent, wil je er niet nóg zieker uitzien.”

“In 2018 kreeg ik borstkanker en werd duidelijk dat ik mijn haar zou verliezen. Ik worstelde met pruiken, vond zelfs geen leuke muts, en dus liet ik een muts op maat maken. Een die er cool uitzag en die je niet met kanker associeert. Want als je ziek bent, is er nog zieker uitzien echt wel het laatste wat je wil. Telkens als ik naar het ziekenhuis ging, kreeg ik complimenten over mijn muts van lotgenoten en verpleegsters. Midden in al die miserie lag ik ’s nachts plots aan een businessplan te denken. Mijn man was aanvankelijk niet meteen overtuigd. ‘Je bent ziek, moet dat nu?’ Hij had gelijk, maar toch liet het me niet los. Toen ik de diagnose kreeg, besliste ik meteen dat uit die rottigheid ook iets moois moest voortvloeien. Ik mocht dan wel niet voor de situatie gekozen hebben, ik wilde tenminste zelf bepalen hoe ik ermee zou omgaan. En zo vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Ik was inkoopster van de dameskleding bij Bel&Bo, dus toetste ik mijn idee af bij mijn baas. Samen scanden we leveranciers en toen wist ik het: na mijn ziekteverlof zou ik niet meer terugkeren naar mijn nochtans fantastische job, maar wel zelf ondernemen. Love Charlie heeft mijn genezing bevorderd. Plots bepaalde die kanker niet langer mijn leven en had ik, naast mijn gezin, een doel. Mijn behandeling liep tot juni en ik wilde tegen dan alles, van de webshop tot de productie, klaar hebben. Dat is gelukt, in september gingen we online. Mode was altijd al mijn passie en nu krijgt die mode nog een diepere betekenis. Een extra laag. Ik weet hoe het is om je haar en je borst te verliezen, je naar de chemo te slepen en het gevoel te hebben dat je vrouwelijkheid door je vingers glipt. Maar als je goed voor jezelf zorgt en kiest voor een comfortabele én mooie outfit, kan je zoveel meer aan. Want, willen of niet, het leven gaat door. Ook als je kanker hebt, doet je kind zijn communie of ga je naar een trouwfeest. En dan wil je dat doen met een accessoire dat niet je ziekte, maar wel je persoonlijkheid accentueert.”

Belangrijkste tip

“Je angst kunnen omzetten in vertrouwen is cruciaal. Telkens wanneer ik mijn gedachten voelde verglijden naar een onpeilbare diepte, probeerde ik mezelf bij te sturen door te mediteren of mijn ademhaling te controleren. En ook na een slechte dag volgt er altijd weer een nieuwe dag.”

Grootste geluk

“Ik ben omringd door liefde. Mijn gezin, mijn familie en vrienden hebben me tonnen kracht ­gegeven. Dat geluk is onbetaalbaar.”

Stiekeme droom

“Je vrouwelijk blijven voelen tijdens dat hele proces is lastig. Daarom wil ik een boek uitbrengen met allerlei praktisch tips voor wie er middenin zit. Want als je helemaal kapot bent, maken een toffe jogging of een pyjama met handige knoopjes echt een verschil. Mijn motto in die donkere dagen was dan ook: You may lose your hair, but you will never lose your style.”

Grootste inzicht

“Geluk vind je echt in de kleine dingen. We hadden een heel druk sociaal leven, maar dat viel weg omdat het gewoon niet lukte. Vervelend, maar ik kreeg er extra veel tijd met mijn gezin voor in de plaats. Ik heb geleerd om overal iets moois in te zien, dat maakt het leven een stuk makkelijker.”

Info: lovecharlie.be