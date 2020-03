Het hobbelige pad naar succes van Catherine Maes, oprichtster van Bubbles at Home Sophie Allegaert

10u06 0 Carrière Catherine Maes (47) richtte Bubbles at Home op, goed voor drie winkels en een webshop met plantaardige glycerinezepen, bad- en verzorgingsproducten: “Ik hoef niet uit te groeien tot een grote speler, ik hou het liever klein en persoonlijk.”

Na mijn studies hotelmanagement ging ik meteen aan de slag in een boetiekhotel in Brugge. Toen het hotel verkocht werd aan een investeringsgroep, werd ik manager. Maar al snel werd er beknibbeld. Een constante strijd, dus besloot ik om het over een compleet andere boeg te gooien. Op een mooie dag, vijftien jaar geleden, botsten mijn man en ik op een zaak van zepen en kaarsen die over te nemen stond. Iets totaal anders, maar precies wat ik nodig had. Ik ging met een frisse wind door de winkel en zocht producenten bij wie ik mijn eigen lijn van zepen en badproducten kon laten maken. Ik kwam uit een compleet andere wereld, dus ik had geen idee of rozengeur beter verkocht dan lavendel, en ik had geen budget om etiketten te laten drukken, dus trok ik mijn plan met kaartjes van karton. Al snel vroeg een klant om een franchise op te starten. Eerst in Gent, later in Barcelona. Mijn ambitie verblindde me, ik zag niet dat hun inzet niet dezelfde was als de mijne. Het draaide zelfs op een proces uit. We hebben dat gewonnen en kregen onze winkels terug, maar die hele procedure heeft twee jaar aangesleept, en dat weegt op je. De laatste jaren focussen we consequenter op onze basiswaarden, waardoor alles duidelijker vorm krijgt. We werken zo veel mogelijk met natuurlijke producten. Onze dagcrèmes bestaan bijvoorbeeld voor 99% uit natuurlijke bestanddelen. Onze zepen worden nog met de hand gegoten en onze fabrikanten zitten in België of Europa. Het lijkt alsof we nu pas echt beginnen, alsof we die eerste vijftien jaar moesten ‘roderen’. We hebben er veel uit geleerd, maar met wat ik nu weet, had ik veel fouten kunnen overslaan. Jezelf voortdurend in vraag blijven stellen, is essentieel. Ook als de zaken goed gaan. Na mijn hoteliers-carrière hoopte ik op een job waarbij ik ’s avonds alles achter kon laten. Gezond moe, maar zonder stress. Dat is dus een beetje anders gelopen ...’ bubblesathome.be

Grootste moeilijkheid

“Een goed team vinden is niet evident. Hier werken geen verkoopsters, wel ambassadrices, en ik leg de lat zeer hoog. Het gaat niet alleen over ingrediëntenlijsten uit het hoofd kennen, maar vooral over echt deskundig advies verstrekken. En dat in meerdere talen. Ons team is goud waard. En hetzelfde geldt voor mijn supporters thuis. Mijn lieve man en kinderen, zonder wier geduld en steun het mij nooit gelukt was.”

Grootste meevaller

“Door kleine producties op te zetten, kunnen we testen of formules aanslaan zonder dat daar risico’s aan verbonden zijn. Zo houden we de vinger aan de pols.”

Grootste uitdaging

“Ik kan blijven werken. ’s Morgens binnenkomen en ’s avonds weer buitenstappen en dan pas beseffen dat ik alleen maar koffie dronk. Dat is goed, maar soms ook echt niet goed. Balans vinden is echt nog wel een werkpuntje.”

Grootste inzicht

“Ik moet geregeld eens afstand nemen. Een dag thuis werken, weg van al die prikkels, of ’s middags eens buitenkomen. Uiteindelijk draait het om de kwaliteit van je werk, niet om de kwantiteit. Als ik een week verlof genomen heb, zie ik de ­dingen pas echt helder.”