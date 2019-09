Het hobbelige pad naar succes van bezielers van modelabel Les Soeurs: “We leven onze droom, maar het tempo is behoorlijk pittig”

Sophie Allegaert

26 september 2019

07u47

Bron: NINA 0 Carrière Op een dag vind je de job aan je dromen, maar daar gaat vaak een hele (hobbelige) weg aan vooraf. Elke week vertelt een straffe madam over haar carrière. Van de grappigste flaters tot de meest gênante momenten en grootste successen. Deze week: Clio (36), Kay (33) en Julie (30) Hendrickx, zussen, stichters, en bezielers van modelabel Les Soeurs.

“Toen we 3, 6 en 9 waren, hielden we op onze stoep al garageverkoop. Kay zocht de spullen uit, ik (Clio) prees ze aan en Julie bemande de kassa. Het stond toen al in de sterren geschreven. Als pubers verslonden we modebladen en glipten we binnen op modedefilés. Omdat onze portemonnee dat niet kon trekken, maakten we onze eigen juwelen en accessoires. En al snel verkochten we onze eerste juweeltjes. Aan vriendinnen, en later over heel Vlaanderen. Eerst via homeparty’s, daarna via een zelf in elkaar gebokste webshop. In 2011 richtten we thuis een winkeltje in. Er volgden enkele pop-ups en in 2015 zijn we gesprongen en openden we onze allereerste permanente shop. Niet toevallig in Hasselt, onze thuisbasis. Ondertussen zijn we vijf winkels verder, telt ons fantastische team vijftien medewerkers en hebben we net onze eigen capsulecollectie gelanceerd. ‘Les Soeurs’ is echt een brand geworden. We groeien stap voor stap, voorzichtig en weloverwogen. Het klinkt allemaal fantastisch en dat is het ook, maar het is ongetwijfeld de meest hectische periode uit ons leven. We zijn dertigers en alles moet precies nu gebeuren. Want we groeien professioneel én privé: ondertussen mochten we ook vier kindjes verwelkomen in onze familie. We leven echt onze droom, maar daar hangt een prijskaartje aan vast. Borstvoeding geven ging regelmatig gepaard met mails beantwoorden, en op zaterdag laten we thuis vaak huilende kindjes achter om winkelende mama’s met buggy’s met een gemeende glimlach te ontvangen in onze winkels. De avond voor de eerste schooldag waren we om 19 uur de etalage van onze nieuwe winkel in Gent aan het bestickeren, waardoor onze kroost veel te laat in bed lag. En ’s anderdaags hebben de grootouders die eerste schooldag meebeleefd; wij waren al onderweg naar Knokke. Julie heeft nog geen bengels, maar is in haar vriendenkring altijd diegene die er niet bij kan zijn wegens te veel werk. The show must go on en even op de pauzeknop drukken is er niet bij. Door verder te groeien hopen we iets meer uit handen te kunnen geven. Gelukkig hebben we elkaar om af en toe te ventileren, en dat lucht meteen op.”

Onze grootste uitdaging

“Meer balans vinden. We zitten professioneel in een sneltrein, maar dit pittige tempo houden we geen jaren vol. Daar worstelen we alle drie mee. We geven onszelf voor 200%, maar privé is het niet altijd een evidente puzzel.”

Onze beste beslissing

“De wet van de democratie! Bij elke belangrijke beslissing stemmen we. Twee stemmen en we hebben een meerderheid. Een eenvoudig systeem dat onze besluitvorming een pak gemakkelijker maakt.”

Onze stiekeme droom

“We dromen van Les Soeurs-winkels in de grote modesteden: Parijs, Milaan, Londen ... Misschien lukt het nooit of misschien duurt het nog jaren. Maar we zijn met z’n drieën en we gaan gewoon voluit tot we met onze kop tegen de muur lopen. Dan draaien we wel om.”

Ons grootste inzicht

“Onze zusterband is onze geheime kracht. Samen, elk met onze eigen expertise, staan we sterk en bereiken we veel meer. Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen. En heeft een van ons een dipje, dan geven de andere twee haar een duwtje in de rug tot ze er weer bovenop is.”