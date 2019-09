Het hobbelige pad naar succes van Audrey Wyckmans van het modemerk Gigue: “Alles komt altijd goed” Sophie Allegaert

15 september 2019

09u38

Op een dag vind je de job aan je dromen, maar daar gaat vaak een hele (hobbelige) weg aan vooraf. Elke week vertelt een straffe madam over haar carrière. Van de grappigste flaters tot de meest gênante momenten en grootste successen. Deze week: Audrey Wyckmans, creative director van het modemerk Gigue.

“Toen ik een jaar of 18 was, wist ik niet welke richting ik uit wou. Mijn vader, Jo Wyckmans, had al verschillende kledingmerken opgestart en Gigue was zijn nieuwste project. ‘Kom stage lopen,’ zei hij, ‘dan weet je meteen of dit je ligt.’ Ik huppelde sowieso al mijn hele kindertijd in en uit zijn bureau en was opgegroeid met tijdschriften, stoffen en kleuren. In 1991 ben ik gestart. Stoffen klasseren, prijzen, knippen en intussen mijn ogen uitkijken. Ik was jong, bedeesd en wat angstig. Mijn vader, een imponerende persoonlijkheid, was streng, strikt en precies. Uren heb ik op mijn handschrift moeten oefenen tot het goed genoeg was voor de persuitnodigingen. Het was de beste, maar ook een harde leerschool. Mijn vader heeft me de stiel geleerd: een collectie opbouwen en invullen met stoffen, prints en kleuren. Begin 2000 had hij het gevoel dat ik het in mijn eentje wel zou redden. De twee vennoten bleven en ik nam zijn plaats in. Intussen bestaan we al meer dan 25 jaar en hebben we acht boetieks. De sector staat onder druk, maar toch probeer ik vooral mijn gevoel te volgen. Cijfers zijn van belang, maar mijn intuïtie primeert. Gigue zit onder mijn vel. Het is een deel van me. Vandaag ben ik net zo grondig als mijn vader toen. Elk detail telt. In onze boetieks staan dames met kennis van zaken, en elk seizoen zijn er recycleerbare shoppingtassen met een print uit de nieuwste collectie. Bijna het hele team, van de patronenmaakster over de boekhouder tot de magazijnier, heeft meer dan 20 jaar Gigue op de teller staan. Dat geeft kracht. Het tempo is hels, maar bij elke collectie denk ik nooit aan de berg die ik nog moet beklimmen. Dag per dag. Sowieso zijn geen twee dagen hetzelfde. Het blijft ook na 25 jaar elke dag spannend.”

Mijn pijnlijkste moment

“Vroeger hadden we een designer in huis die al onze prints tekende. Soms was hij weken bezig aan één tekening. Plots bleken onze stoffen, met onze exclusieve in huis ontworpen prints, te koop op Nederlandse markten. Bleek dat onze drukker alle stoffen met een foutje doorverkocht aan marktkramers.”

Mijn grappigste blunder

“Voor een van onze catalogussen trokken we naar Marrakech. Een hele verhuizing met een heel team en dus een dure aangelegenheid. Bij aankomst bleek dat we al onze accessoires vergeten waren. Een vriend van de styliste is toen halsoverkop op het vliegtuig gesprongen.”

Mijn grootste geluk

“Er lopen voortdurend dingen fout, verkeerde stofleveringen, of onze stiksters die last minute iets moeten rechtzetten, maar we zijn een geoliede machine. In ons vak moet je elke dag problemen oplossen. Als je een goed team hebt, dan weet je dat je op elkaar kan rekenen en dan trek je dat recht. Alles komt altijd goed.”

Mijn grootste inzicht

“Je moet de verkoopcijfers bekijken en je statistieken kennen, maar vooral op je eigen gevoel vertrouwen. Alleen zo vat je de tijdsgeest. Als je je instinct volgt en dicht bij jezelf blijft, krijg je de beste inzichten geserveerd.”