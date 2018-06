Heet, heter, heetst: met deze tips overleef je een zomerse werkdag TVM

26 juni 2018

15u48 3 Carrière Het is bloedheet buiten en deze zomerse temperaturen vragen om in zwembroek of bikini ergens aan een zwembad te gaan liggen. Helaas moet er meestal gewoon gewerkt worden. Binnen op kantoor dan nog. Aangezien het ook de rest van de week nog zweten geblazen wordt, geven we je enkele tips mee om de hitte te overleven.

1. Begin vroeg, zodat je 's avonds nog een terrasje kan doen

Zo kun je toch nog het nuttige met het aangename verenigen. En een extra voordeel aan vroeg naar kantoor pendelen, is dat het 's ochtends nog niet zo heet is. Kom je tenminste al niet plakkerig op je werk aan en heb je ook nog een paar uur dat je productief kunt wezen in iets meer draagbare temperaturen.

2. Las wat vaker pauzes in

Het is al moeilijk genoeg om je te concentreren in deze hitte, laat staan lang aan een stuk. Las daarom wat vaker korte pauzes in waarin je even snel een ijsje gaat halen of een blokje gaat wandelen. Bewegen stimuleert de hersenen, dus je zal er uiteindelijk alleen maar productiever van worden.

3. Meer groen

Deze onverwachte tip komt van rekruteringsbureau Hays: plaats meer planten op de werkvloer. Zelfs binnen de vier muren van je kantoor slagen zij erin om de temperatuur te controleren én om de lucht op kantoor gezond te houden. Dat ze ook nog eens het stressniveau verlagen, is alleen maar meegenomen.

4. Drink voldoende water

Het is en blijft een binnenkopper, maar toch wel eentje die het vermelden waard blijft: je moet voldoende water drinken nu het zo warm is. Het Voedingscentrum adviseert om bij warm weer minstens 2 liter per dag te drinken. Voor extra verkoeling kun je een muntblaadje toevoegen aan je water. In munt zit namelijk menthol en je smaakpapillen worden door menthol beïnvloed, waardoor ze denken dat het koud is. Hierdoor werkt munt verfrissend. Van dehydratie krijg je trouwens koppijn, dus van zodra je hoofd begint te bonzen weet je dat je dringend wat meer water naar binnen moet kappen.

5. Eet kleine porties

Behalve drinken heeft ook je eten invloed op de warmte van je lichaam. Het is namelijk verstandiger over de hele dag verspreid kleinere porties te eten. Je lichaam verbruikt energie om maaltijden te verwerken en hierdoor wordt je lichaam warmer. Om de hitte weerstand te kunnen bieden, is het daarom verstandiger om je lichaamstemperatuur laag te houden en dus kleinere porties te nuttigen.

6. Draag natuurlijke stoffen

We hebben het al vaker gezegd, maar bij warm weer is het belangrijk om natuurlijke stoffen te dragen omdat die ademen en lucht doorlaten. Omdat je nu wellicht geen wollen of kasjmieren truitjes wil dragen, zijn katoen en linnen de beste opties. Lichte kleding stoot daarnaast warmte beter af. Hoe meer wit en beige, hoe beter dus.

7. Koop een ventilator

Als er airco is op je werk, mag je deze tip overslaan. Maar wie dat geluk niet heeft, zal al veel deugd hebben aan een ventilator. Die koop je tegenwoordig voor een tiental euro's en blaast de hele dag frisse lucht op je snoet. Heer-lijk.

8. Wees geen heethoofd

Bij rekruteringsbureau Hays laten ze nog weten dat je jezelf wellicht gewoon moeten neerleggen bij het feit dat je misschien wat minder productief bent dan op een winterdag. "Dat is niet abnormaal. Beperk de schade door je energie te stoppen in wat echt telt (en waar je ook iets aan kan veranderen)."