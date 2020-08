Hebben we meer last van ‘oplichterssyndroom’ nu we thuiswerken, treft het vrouwen harder en hoe ga je het te lijf? Een arbeidspsycholoog licht toe

Carrière “Je bent niet goed genoeg”, blijft die stem in je hoofd herhalen. Terwijl je prima prestaties levert op de werkvloer. Dan lijd je dus aan het oplichterssyndroom, een veelvoorkomend fenomeen. Waarom dat zo is en wat je er, ook nu thuis, aan kan doen: we vroegen het aan de experten. “Mannen en vrouwen worstelen er evenveel mee. Vrouwen laten zich er gewoon sterker door beïnvloeden.”

Je haalde een nieuwe klant binnen, maar steekt het gewoon op ‘geluk’. Je krijgt eindelijk de promotie die je al jaren verdiende, maar nooit zelf durfde te vragen. Of je schopt het tot leidinggevende, maar voelt je bij elke beslissing die je moet nemen, onzeker. “Het is een hardnekkig beestje”, zegt Vréneli Stadelmaier aan De Morgen. Ze heeft het over het oplichterssyndroom, een fenomeen dat ze als coach en schrijfster van het boek ‘F*ck die onzekerheid’ maar al te goed bestudeerd heeft. “Het gevoel van door de mand te vallen, een te fraai beeld van jezelf voor te spiegelen, en de angst voor het moment waarop je maskers afvallen, dat zijn allemaal dingen die typisch zijn voor mensen die aan het syndroom lijden.”

It’s not you, it’s me

Klinkt herkenbaar? No worries, je bent echt niet de enige. Het oplichterssyndroom of ‘imposter syndrome’ werd al uitvoerig bestudeerd en telkens bleek dat het syndroom vaker voorkomt dan aanvankelijk gedacht. Een studie van de Brigham Young Universiteit met twintig kwalitatieve interviews en een survey bij 213 studenten toonde aan dat maar liefst een op de vijf met zo’n gevoel van onbekwaamheid worstelde. Een andere studie bij 1.000 Britse volwassenen stelde vast dat zo'n 85 procent van hen zichzelf incompetent voelen op het werk, ook al hadden ze al minstens drie jaar ervaring. Bij vrouwen lag dat percentage zelfs op 90 procent.

Ook hier in België wordt het syndroom bestudeerd. Aan de UGent ging Bart Wille, professor arbeids- en organisatiepsychologie, met collega’s op zoek naar oorzaken voor het fenomeen. Uit een ondervraging van 201 respondenten bleek dat het ‘imposter syndrome’ zich vaak laat verklaren door persoonlijkheidskenmerken. “Iemand die erg perfectionistisch is, loopt bijvoorbeeld een groter risico”, zegt Wille. “Iemand die een lage zelfwaardering heeft, ook. En een attributiestijl waarbij je je succes eerder toeschrijft aan omstandigheden (geluk, connecties, etc.) en je falen eerder aan jezelf, is nog zo’n bepalende factor.”

Het milieu waarin je werkt en de positie die je erin aanneemt, spelen ook een rol. Als je denkt: ‘zit ik hier wel op mijn plaats’, dan ben je extra vatbaar Prof. dr. Bart Wille

Maar ook omgeving speelt mee, zegt Wille. “We zien bijvoorbeeld dat sommige beroepsgroepen meer ‘imposter syndrome’ vertonen dan andere. Dat bewijst dat het milieu waarin je werkt en de positie die je erin aanneemt, ook een rol spelen. Schop je het als man hoog in een vrouwenwereld of omgekeerd, dan zal je je minder op je plaats voelen. Ben je op de werkvloer de enige met een ander diploma, dan ook. Vooral die onzekerheid rond ‘zit ik hier wel op mijn plaats?’ is erg bepalend voor het oplichterssyndroom.”

Dat kan een verklarende factor zijn voor waarom vrouwen zich vaker oplichters voelen dan mannen: het komt vandaag nog altijd vaker voor dat een vrouw zich moet bewijzen in een mannenwereld. “Je ziet het oplichterssyndroom vaak bij vrouwen met topjobs, functies waarbij ze bijna uitsluitend omringd zijn door mannen”, zegt Stadelmaier in De Morgen.

Maar professor Wille nuanceert ook. “In de statistieken zien we meestal dat mannen en vrouwen even veel met ‘impostergevoelens’ worstelen. Maar vrouwen komen wel meer met die gevoelens naar buiten. Dat geeft het vertekende beeld dat ze er meer aan lijken te lijden. Voor mannen is het vaker een taboe om toe te geven dat ze ermee worstelen.” Stadelmaier zegt ook dat vrouwen zich meer laten beïnvloeden door die gevoelens. “Veelal omdat hun minder aangeleerd wordt om hun angsten te trotseren.”

Meer thuiswerk, meer onzekerheid

Zullen we in de statistieken binnenkort ook zien dat het thuiswerken voor een boost in ‘imposter syndrome’ zorgt? Getuigenissen wijzen wel in die richting. “Het lastigste vind ik dat we nu online moeten communiceren”, vertelt marketing executive Lane aan het Amerikaanse magazine Bustle. “Voordien kon ik op de gezichten van mijn collega’s zien of ze mijn idee goed vonden of niet. Nu ben ik bang dat ze me te nors of afstandelijk vinden, terwijl ik thuis gewoon vijftien dingen tegelijk probeer te doen.” Ouders die thuiswerken kunnen het gevoel krijgen dat ze niet alle balletjes in de lucht houden. “Ik ontferm me over twee kinderen, mijn studenten, mijn collega’s: het voelt alsof ik voor iedereen moet zorgen en ik kan me zo niet op mijn werk focussen”, zegt een assistent-professor aan Bustle.

Professor Wille bevestigt dat thuiswerk voor meer gevoelens van onzekerheid kan zorgen. “Het is belangrijk dat iemand met het oplichterssyndroom zijn gedachten kan delen met anderen. Het syndroom steunt immers op irrationele overtuigingen in je hoofd en zolang die daar blijven zitten, worden ze erger. Die ‘imposter cyclus’ doorbreek je door je gevoelens te bespreken met collega’s of coaches en het met hen over je successen, misstappen en angsten te hebben. Nu we alleen nog virtueel contact hebben en via mail, Zoom of chat het hoogstnodige bespreken, krijg je daar de kans niet meer toe.”

Een collega die je op Slack een thumbs up stuurt: het doet veel minder voor je onzekerheid dan een schouderklopje aan de koffiemachine Prof. dr. Bart Wille

Goede feedback krijgen kan iemand met het ‘imposter syndrome’ ook uit de negatieve cyclus halen. Maar ook dat is een moeilijk gegeven in deze virtuele tijden. “Fysiek overleg is daar nog altijd het beste medium voor. Dat laat ook meer nuance toe”, zegt Wille. Een collega die je op Slack een thumbs up stuurt: het doet veel minder voor je onzekerheid dan een schouderklopje aan de koffiemachine. En virtueel een berisping krijgen, doet meer pijn dan een empatisch evaluatiegesprek in real life.

Net zoals op kantoor is er thuis dus geen ontsnappen aan. En met je oplichterssyndroom blijven rondlopen, kan lastige gevolgen hebben, waarschuwt Stadelmaier. “Ofwel gaan mensen overdreven hard hun best doen, met het risico op een burn-out. Ofwel gaan ze zichzelf saboteren, waardoor het een selffulfilling prophecy wordt. Wat ik heel veel zie, is hoe de mensen die ik coach, uitdagingen systematisch uit de weg gingen, hun mond hielden in vergaderingen of kansen die zich aandienden niet grepen of zelfs iemand anders naar voren schoven, omdat ze hun expertise en competentie te laag inschatten. En op die manier kom je niet vooruit”, zegt ze aan De Morgen.

Het beste medicijn

Hoe kan je het dan toch bestrijden? Het geheim zit hem vooral in de gevoelens relativeren. Specifiek zegt Stadelmaier aan De Morgen dat het helpt om die gevoelens in een context te plaatsen, zodat je snapt waar ze vandaan komen. “Erover praten met anderen helpt daar enorm bij. Ik denk dat heel onze maatschappij baat heeft bij praten over onze mislukkingen, in plaats van enkel maar te focussen op de successen.”

Professor Wille bevestigt dat. Sociale steun is het beste medicijn, zegt hij. Want wanneer je open met collega’s praat, zal je al snel merken dat zij vaak met dezelfde gevoelens worstelen. Dat kan ervoor zorgen dat je je minder alleen voelt en minder onzeker. “Waarschijnlijk is het zo dat veel mensen in je omgeving het af en toe lastig hebben en onzeker zijn over hun functioneren. Maar het is vaak ook not done om dat te tonen, waardoor de indruk kan ontstaan dat anderen minder moeite moeten doen. Over je onzekerheden praten en zien dat anderen met dezelfde dingen worstelen kan echt het verschil maken”, zegt hij.

Er thuis over praten kan helpen, maar wel met iemand met kennis van zaken. Zegt je vrouw je dat je goed bezig bent, maar snapt ze je beroep niet? Daar heb je niks aan Prof. dr. Bart Wille

Thuiswerk maakt zulke gesprekken natuurlijk moeilijker. Maar Wille spoort toch aan om sociaal contact expliciet in je nieuwe werkroutine in te bouwen. “Plan een sociaal interactiemoment in met je collega’s of werknemers. Neem daarin de tijd om met elkaar te overleggen over onzekerheden of moeilijkheden.” Thuis met gezinsleden of huisgenoten praten kan ook helpen. “Maar dan wel het liefst met iemand die thuis is in je professionele domein. Je vrouw kan je misschien wel zeggen dat je volgens haar goed werk levert. Maar als ze niets weet over je beroep, zal die feedback weinig effect op je hebben.”

Professor Wille raadt ook aan om jezelf een nieuw mentaal script aan te leren. “Dat script is de manier waarop je doorgaans handelt en reageert in een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld: als je een nieuw project krijgt op het werk, voel je je vaak angstig. Je denkt vanzelf: ‘ik kan dat niet’, en gaat het werk uitstellen of je er net te hard in verliezen. Probeer je in dat geval bewust te zijn van die ‘imposter gevoelens’, van wat ze triggert en van hoe je reageert. Daarna kan je eraan gaan werken om dat script te veranderen en jezelf een andere, gezondere reactie aan te leren. Dat is natuurlijk een heel moeilijk proces om op je eentje te doen. Waarom bestaan er zo veel coaches die je daarbij willen helpen, denk je? Maar het is zeker geen hopeloze opgave.”

Lees ook:

Fatma Taspinar is introvert en worstelt daarmee op de werkvloer: “Voel je je schuldig, dan lijd je er nog meer onder”, zegt expert (+)

Thuiswerken: hoe trap je niet in de valkuil van overpresteren? (+)

Thuiswerken vanwege corona? Zo pak je het aan (+)