Gestructureerd het nieuwe jaar in: zo pak je het aan

“Het is razendbelangrijk dat je agenda klopt,” zei Rick Pastoor (31), auteur van het boek GRIP, het geheim van slim werken in dit interview. Maar hoe doe je dat in de praktijk?

Noteer alles

Pastoor: “Plan alles in (ook je reistijd, want die vergeten we vaak), schrijf al je werkzaamheden op en denk ook na over welke tijdstippen je hiervoor kiest.”

Weet wanneer je écht lekker doorwerkt

“Vraag jezelf af: wanneer ben je het productiefst?” zegt Pastoor. “En op welk moment van de dag heb je de minste energie? Pas vervolgens je werkzaamheden daarop aan. Omdat ik in de ochtend het best ben in geconcentreerd werken, stel ik die bijvoorbeeld niet beschikbaar voor interviews. Ik weet ook op welke tijdstippen ik het creatiefst ben en op welke minder en dat het lastig is om continu te switchen tussen verschillende soorten werkzaamheden. Daarom plan ik bijvoorbeeld een creatief blok, waarin ik langere tijd achter elkaar creatieve activiteiten verricht.”

Eat that frog:

Ook een slimme: doe de vervelendste, irritantste taken zo snel mogelijk, in plaats van die constant voor je uit te schuiven. Oftewel: eat that frog, gebaseerd op een uitspraak van de Amerikaanse schrijver Mark Twain: ‘Eat a live frog first thing in the morning and nothing worse will happen to you the rest of the day’. “We hebben elke dag maar een beperkte hoeveelheid tijd en energie”, schrijft Pastoor in zijn boek. “’s Avonds zijn we sneller geneigd de teugels te laten vieren dan in de ochtend.” Gebruik die tijd dus slim.

Kijk uit voor planningsstress

Laat ruimte over spontaniteit, adviseert coach en loopbaanadviseur Sandra Meijer. “Dan krijg je geen overvolle agenda en eindeloze to-do-lijstjes. Voor iedereen is het goed om ook lummeltijd te hebben. Daarin rust je uit en komen soms de beste ideeën in je op. Daarnaast geniet je meer van wat je aan het doen bent, mits je het met aandacht doet en niet in je hoofd alweer drie afspraken verder bent.”

Ook hoogleraar publieksfilosofie en voormalig arts Marli Huijer adviseert vrije dagen echt te gebruiken om weer op te laden. Een ‘accudag’, noemt ze die, waarop je iets ‘onalledaags’ doet. “Kijk: wat heeft de rest van de week ontbroken?” Heb je de hele week achter de computer gezeten, dan is beweging dus een goeie. Maar het belangrijkste is dat je een vrije dag echt een vrije dag laat zijn. Dus: geen werkmail checken, bellen met collega’s of tóch nog een kleine klus afronden. “Hard werken is niet erg, als je maar weet dat er een rustmoment aankomt.”

Het Things-to-Do-blok is een metafoor voor het leven

In een kast vond ik een Things-to-Do-blok van een jaar of vijftien geleden, schrijft Aaf Brandt Corstius in haar column. “Ik ben al mijn hele leven dol op Things-to-Do-blokken van het merk Atlanta, die langwerpige schrijfblokken met lichtblauwe bladzijden en een ringband. Per pagina kun je twintig Things-to-Do-Today noteren, en bij elke regel staat een wit vierkantje waar je een vinkje in kunt zetten als de taak af is.”