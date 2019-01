Floor Denil: “Vrouwelijke cartoonisten boren een andere, zachtere humor aan. Blijkbaar wordt dat gesmaakt.” World Wide Women Liesbeth De Corte

14 januari 2019

08u52 0 Carrière Het wereldwijde web zit vol selfmade vrouwen: bloggers, vloggers, appontwikkelaars ... Deze week stellen we een reeks snelle vragen aan cartoonist en muzikant Floor Denil.

1. Heb je ooit een opleiding gevolgd om te tekenen?

“Eigenlijk niet. Ik vind het belangrijk dat mijn boodschap overkomt, dus heb ik gekozen voor een simpele kleuterstijl. (lacht) Na enkele maanden cartoons posten op Instagram heb ik me verdiept in het tekenen. Ik bekeek filmpjes op YouTube, bestudeerde hoe anderen tekenen. Sindsdien werk ik ook aan projecten in een moeilijkere tekenstijl. De variatie zorgt dat ik altijd met een fris hoofd aan mijn cartoons start.”

2. Zijn je cartoons gebaseerd op eigen ervaringen?

“Pakweg 90 procent van mijn cartoons zijn autobiografisch. Het is een kwestie van goed opletten in mijn dagelijkse leven. Ik registreer mijn frustraties, vreemde reacties van anderen, neem mijn relatie met mensen onder de loep. Mijn gsm staat vol notities over zaken die opvallen. Ook situaties uit het verleden zijn een inspiratiebron. Soms krijg ik berichten van vrienden die polsen of alles nog oké is met mijn vriend Roel, omdat ik een cartoon postte over liefdesverdriet. Gelukkig kan ik geruststellen: die zijn geïnspireerd op vroegere relaties.”

3. Je cartoons zijn herkenbaar. Kies je er bewust voor om een stem van millennials te zijn?

“Ik ben gewoon een millennial met millennialproblemen. Problemen die we niet durven te tonen. Daardoor herkennen veel mensen zich in mijn niet zo perfecte leven.”

4. Welke problemen houden je ’s nachts wakker?

“Ik maak me heel veel zorgen over het milieu. Al dat plastic, al die uitlaatgassen, al die ontbossing ... Soms uiten die frustraties zich in mijn cartoons. Neem nu vorige maand. Toen kwamen 75.000 mensen op straat om duidelijk te maken dat het klimaat een zorg is die leeft. Twee dagen later stemde België tegen ambitieuzere klimaatdoelstellingen. Daar word ik heel droevig van.”

5. Waar wil jij zelf aan werken?

“In 2018 heb ik een jaar geen alcohol gedronken, in 2019 wil ik elke dag een wandeling maken. Én nog meer letten op mijn plastic- en vleesconsumptie. Ik ben goed op weg, maar nog niet waar ik wil zijn.”

6. Vrouwelijke cartoonisten zoals jij, Eva Mouton, Christina De Witte en Laura Janssens zijn aan een hele opmars bezig zijn. Merk jij dat ook?

“Vrouwelijke cartoonisten boren een andere soort humor aan. Het gaat vaak over persoonlijke problemen en autobiografische gebeurtenissen. Het is wat zachter, en blijkbaar wordt dat gesmaakt.” 

7. Je bent een creatieve duizendpoot, want je maakt muziek en schilderijen, en je hebt een webshop. Wat is je laatste project?

“Vorig jaar heb ik mijn favoriete plekken uit Gent getekend en gebundeld in kleine boekjes. Of ik voor de rest van mijn leven cartoons ga blijven maken, kan ik nog niet met zekerheid zeggen. Ik wil gewoon actief blijven op verschillende creatieve gebieden. En mijn twee grote dromen achterna jagen: een kinderboek illustreren en een soloproject in de muziekwereld op poten zetten.”

Wie is ze?

• 23 jaar

• woont in Halle

• studente jazz-zang aan het conservatorium in Brussel

• Floor Denil heeft meer dan 7.000 volgers op Instagram