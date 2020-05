Felix werkt bij haar mama, modeontwerpster Nathalie Vleeschouwer: “Onze smaak loopt gelijk, maar ik style de dingen wat jonger” Sophie Allegaert

18 mei 2020

Deze week is het de beurt aan Nathalie Vleeschouwer (52). Zij richtte met haar man twee modemerken op. Dochter Felix (27) stapte drie jaar geleden in het bedrijf: "Thuis of op het werk, we blijven altijd moeder en dochter."

“Ik, Felix, had weinig met mode en al helemaal niets met trends, maar ik keek wel altijd op naar mijn mama. Alleen leek wat zij deed ver boven mijn kunnen. Maar toen ik mijn studies grafisch ontwerp stopte, zat ik vast. Ik wist niet wat ik wilde en was behoorlijk onzeker. Mama stelde voor om stage te lopen in het bedrijf, het modehuis Natale, dat de merken Fragile en Nathalie Vleeschouwer herbergt. Ik begon met boekhoudkundige dingen, later kwam daar wat social media bij. Ondertussen werk ik mee aan de catalogussen, begeleid ik de shoots, doe ik het grafische werk. En sinds twee seizoenen help ik prints voor de nieuwe collectie ontwerpen. Die stage is uitgegroeid tot een heel afwisselende fulltimejob. Mijn ouders blijf ik mama en papa noemen. Anders voelde het voor iedereen geforceerd. Ons grote voordeel is dat we heel eerlijk zijn. Wij kunnen heel goed met elkaars kritiek om. Als kind vond ik het altijd vervelend dat het aan tafel alleen over het werk ging. Nu doe ik enthousiast mee, terwijl mijn broer en zus met hun ogen rollen. Net als je nog wat natafelt, met een glaasje wijn, komen de beste ideeën. Onze smaak loopt gelijk, maar ik style de dingen wat jonger. Sowieso stappen er hier geregeld moeders en dochters binnen. Met je mama in dezelfde winkel shoppen, dat is toch fantastisch.”

Nathalie: “Ik merkte dat Felix nogal onzeker was, waardoor ze onder haar capaciteiten werkte, en dat vond ik zonde. Zes maanden stage was het plan, en toevallig mocht ze meteen facturen maken. Felix deed het nauwgezet en correct. Dat schonk ons vertrouwen. En mijn moederhart was fier. Zo is die stage uitgelopen. Ik wilde haar tot niets verplichten, je moet niet de rest van je leven tegen je goesting vastzitten omdat je ouders toevallig een bedrijf runnen. Maar dat ik Felix nu vaak zie, is fantastisch leuk. Oprecht voor je mening uitkomen en die verdedigen, dat kunnen wij allebei heel goed en dat blijkt zeer efficiënt. Samen doen we het dus beter.”

Grootste inzicht

Felix: “Ik wist niet wat ik wilde, wat er allemaal mogelijk was en wat mijn opties precies waren. Veel van mijn creatieve vrienden zitten in hetzelfde schuitje en lopen ook wat verloren. Ik prijs me heel gelukkig dat ik dankzij mijn ouders de kans kreeg om mijn eigen weg te zoeken en te vinden. Ik leer al doende en dat blijft heel boeiend.”

Nathalie: “Er was een periode dat Felix te veel hooi op haar vork nam. Ze legde zichzelf te veel druk op, dus kon zij alleen het probleem oplossen. Ik kon haar enkel zeggen dat ze de dingen anders moest aanpakken. De lat ligt hoog, maar dat houdt niet in dat je vele overuren moet kloppen. Alleen als je ook de tijd neemt om van het leven te genieten en plezier te maken, kan je goed functioneren.”

Mooiste les

Nathalie: “Als creatieveling ben je altijd een beetje een eenzaat. En al zeker als je een zaak start en die combineert met drie kinderen. Hoe ouder ik word, hoe meer ik besef dat de maatschappij alleen uit individuen bestaat. De som ervan is onze maatschappij. En daarom zijn we verplicht om, elk op onze eigen manier, het beste van onszelf te geven.”