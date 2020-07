Fatma Taspinar is introvert en worstelt daarmee op de werkvloer: “Voel je je schuldig, dan lijd je er nog meer onder”, zegt expert

Voor Fatma Taspinar vergt het veel energie om dag in dag uit met veel mensen in contact te komen. En laat dat nu net een groot aspect van haar job bij de VRT zijn. “Na een werkweek heb ik een hele dag nodig om te bekomen. Tegenover vrienden moet ik me daar soms voor verantwoorden en voel ik me daar ook schuldig over. ‘Waarom kan ik niet gewoon normaal zijn?’, denk ik dan.” Anderzijds vindt ze zichzelf wel sociaal, praat ze graag met mensen en is ze niet verlegen. Collega’s begrijpen soms niet hoe Fatma dan toch introvert kan zijn.

Sociaal in kleinere dosissen

“Het is zeker niet zo dat een introvert sowieso een muurbloempje is”, bevestigt Hilde Mariën (44). Ze is stresscoach en geeft opleidingen aan bedrijven en individuen, onder andere over introvert zijn op het werk. “Er is ten eerste een spectrum: niemand is of introvert of extravert. Iedereen heeft een beetje van beide en kan meer of minder introvert of extravert zijn naargelang de context. Een introvert kan zich in een situatie waarin zijn of haar interesses, kwaliteiten of kennis aangesproken worden, extraverter gaan gedragen. Dus als je introvert bent, maar het werk is jouw comfortzone, dan zal je daar met gemak op de voorgrond treden en het woord nemen.”

Het kan daarnaast perfect dat je als introvert sociaal bent, vult Mariën aan. Want hoe sociaal je al dan niet bent, is een ander aspect van je persoonlijkheid. “Al houden mensen die hoog scoren op introversie, wel vaker van sociaal contact in kleinere dosissen: in een-op-eengesprekken of in kleinere groepen”, zegt Mariën. “En ze kunnen net zo veel van praten houden als extraverten, maar gaan in een babbel liever meteen naar de essentie of naar diepgang. Smalltalk is voor hen vermoeiender.”

Overleven in een extraverte bedrijfscultuur

En zo kunnen introverten met wel meer dingen worstelen op het werk, van de smalltalk aan de koffiemachine tot een plotse toevloed aan opdrachten. Daar zitten de hersenen voor iets tussen. “Het brein van een introvert is gevoeliger voor dopamine, de neurotransmitter die ons voldaan en gemotiveerd doet voelen. Die gevoeligheid zorgt ervoor dat een introvert sneller overprikkeld is en iets meer tijd nodig heeft om nieuwe informatie te verwerken”, vertelt Mariën. Een introvert die de hele werkdag doorploegt en geen pauzes neemt om alles in zijn brein even op een rijtje te zetten, komt ’s avonds bekaf thuis.

Introversie is absoluut geen handicap. Als je dat beseft, zal je omgeving jouw introvert-zijn ook als bijzaak beschouwen Hilde Mariën

Op de werkvloer krijgen we constant prikkels. We hebben meetings en brainstorms en werken in een landschapskantoor waar afzondering moeilijk is. Veel bedrijfsculturen dragen extraversie hoog in het vaandel en dat vraagt om extra inspanningen van introverten. “Heel vaak vertellen ze me dat ze er niet in slagen om hun aanwezigheid te laten voelen in zo’n cultuur. In meetings voelen ze zich overdonderd en op evaluaties krijgen ze de opmerking dat ze ‘ontoegankelijk’ overkomen. Introverten willen nieuwe info eerst verwerken voor ze reageren en uiten een mening of idee pas eens het compleet uitgewerkt is, wat lastig is in brainstorms. En soms worden ze tegen hun zin als praatpaal gebruikt, omdat ze overkomen als iemand die goed kan luisteren.”

Mariën wil wel benadrukken dat introvert zijn niet abnormaal is. “Ongeveer een derde van de bevolking is introvert en ik ben zeker dat een aantal ervan bij de VRT werken. (lacht) Introversie is absoluut geen afwijking of een handicap. Ja, we leven in een wereld, zeker in het westen, waarin extraversie als ideaal wordt aangeleerd. We leren onze kinderen om mondig en ad rem te zijn, we moeten op school en tijdens onze job in teams werken. Het is best logisch dat introverten zich niet goed voelen over hun karakter. Maar het is net dat negatieve zelfbeeld dat je nog dieper de put induwt. Als introvert heb je waarde, kwaliteiten en andere persoonlijkheidskenmerken, besef dat en dan zullen je omgeving en jijzelf je introversie al snel als bijzaak beschouwen.”

Introvert en toch gelukkig op het werk? 7 tips van Hilde Mariën

1. Gun jezelf voldoende pauzes tijdens de dag waarin je alleen kan zijn: korte momenten waarin je geen nieuwe info te verwerken krijgt en je je brein de tijd geeft om alles op een rijtje te zetten. Maak bijvoorbeeld een snel wandelingetje of ga naar een collega die je iets moet vragen.Ook gewoon even uit het raam staren is goed. Zeker na een lange meeting of een lang telefoongesprek kunnen vijf minuten rust al een positief verschil maken en je brein even ontlasten. Op weekbasis kan een thuiswerkdag wonderen doen.

2. Lig niet zo hard wakker van wat je collega’s denken. Dat is een onnodige bron van stress. Misschien zullen ze het eerst vreemd vinden dat je soms tijd voor jezelf nodig hebt, maar communiceer dan dat je die tijd nodig hebt om je daarna weer te kunnen focussen. Wie weet inspireer je zelfs mensen om je voorbeeld te volgen.

3. Communiceren is een sleutelwoord. Neem nu gesprekken of meetings: als je daarin even tijd nodig hebt om een antwoord te formuleren, communiceer dan dat je aan het nadenken bent over wat de andere gezegd heeft. Hoe meer je open bent over hoe jij werkt, hoe beter je collega’s je introverte gedrag zullen begrijpen.

4. Als je leidinggevende geen opmerkingen heeft, hoef je je niet ‘schuldig’ te voelen over je werkwijze of zelf aan te geven dat je introvert bent. Als er toch commentaar komt, kan je eerst duidelijk maken dat jij alleen-tijd nodig hebt om te kunnen focussen. Daarna kan je aan je baas vragen wat zijn of haar verwachtingen zijn, om zo samen op zoek te gaan naar een compromis.

5. Je hoeft niet de grootste roeper in de groep te zijn. Wees gewoon op andere manieren sociaal. Zet bijvoorbeeld in op een-op-eencontacten: ga koffie halen met een specifieke collega. Je hoeft niet eens zelf te praten, luisteren is vaak al goed genoeg. Of hoorde je iemand op de werkvloer iets zeggen dat je aan iets deed denken? Stuur die persoon achteraf een mailtje. Denk er trouwens aan om regelmatig oogcontact te maken wanneer je een gesprek voert met iemand, zo laat je zien dat je aanwezig bent.

6. Durf je kwaliteiten en prestaties meer in de verf te zetten. Onderzoek toont aan dat introverten minder het woord ‘ik’ gebruiken dan extraverten: gebruik het meer. Praat over welke bijdrages jij levert en zet je kwaliteiten in de verf. In een extraverte bedrijfscultuur is dat heel normaal en zo laat je je sterktes compenseren voor enige zwaktes die je als introvert denkt te hebben.

7. Kies voor een job en een bedrijfscultuur die bij je past. Als je als introvert in een heel extravert bedrijf werkt, zal je elke dag uitgeput thuiskomen en dat houdt niemand vol. Je kan bij het solliciteren de sociale media en website checken van het bedrijf: misschien spot je daarop net iets te veel bedrijfsfeestjes en sociale gelegenheden naar je zin. En op het sollicitatiegesprek kan je vragen naar hoe het bedrijf de sociale aspecten van de job ziet, hoe ze tegenover thuiswerk staan, hoe de bureauruimtes ingericht zijn en wat ze belangrijke kwaliteiten vinden voor een werknemer. Daaruit kan je vaak al heel wat afleiden over hoe ‘introvertvriendelijk’ de bedrijfscultuur is.

