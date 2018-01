Extreem perfectionisme en faalangst leidden Eva (38) naar een burn-out "Als ik naar een congres ging voor het werk, sloot ik me op in het toilet" Lene Kemps

21 januari 2018

20u21 0 Carrière Perfectionisme en faalangst zijn twee kanten van dezelfde munt. "De drang om goed te presteren en voor iedereen goed te doen, gingen bij mij hand in hand", zegt Eva (38), die enkele jaren geleden een burn-out kreeg.

"Bij het opruimen vond ik mijn oude schoolrapporten terug. Ik zag een opmerking die eigenlijk voor mijn ouders bedoeld was: ‘Eva is een prima leerling, perfect eigenlijk. Ze wil alles perfect doen’. Iemand had het zoveel jaren geleden al begrepen. Ik streef naar uitmuntendheid, ben gedreven door de wil om uitstekend werk te leveren. Da’s positief, je geraakt daar heel ver mee. Maar perfec­tionisme is ook een drang die zo overheersend kan zijn dat hij je verlamt of opeet."

"Ik heb een topfunctie in een onderzoeksbureau. Een boeiende omgeving waar je veel kan realiseren, maar er wordt ook veel van mij verwacht. Het is er ieder voor zich: míjn project, míjn klant, míjn cijfers. Je moet netwerken, gezien worden, de vakpers halen... Er moet veel, dat klopt. Al geef ik grif toe dat ik het ook allemaal van mezelf moet. Soms denk ik: als ik achter de kassa in de GB zou zitten, zou ik de snelste, meest efficiënte, hardstwerkende caissière zijn. Mijn werk heeft er dus zeker mee te maken dat ik een burn-out kreeg, maar die competitieve omgeving was niet de enige reden. Ik moet ook naar mezelf kijken."

