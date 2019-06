Extravert? Dan presteer je beter op het werk NA

03 juni 2019

Op elke werkplek zit er wel eentje: degene die voortdurend het woord neemt tijdens een gesprek en altijd met nieuwe ideeën op de proppen komt. Misschien zit je ernaast, misschien hoor je hem of haar in de verte of misschien ben je zelf zo extravert. En die karaktereigenschap zou goed zijn voor je prestaties op het werk.

Dat blijkt althans uit een studie van onderzoekers van de Universiteit van Toronto. “Er is de laatste tijd veel discussie geweest over de voor- en nadelen die extraverte mensen ondervinden op hun werkplek”, vertelt Michael Wilmot, hoofdonderzoeker van de studie. Voor zijn onderzoek analyseerde hij 91 studies die uitgevoerd werden bij tal van professionele sectoren, waarbij de evaluaties en prestaties van werknemers gekoppeld werden aan hun persoonlijkheidstype. En zijn conclusie zal er misschien voor zorgen dat jij de volgende keer wél het woord neemt in die belangrijke vergadering.

Want hoewel elke branche anders en succes relatief is, bleken extraverten over het algemeen vier grote voordelen te hebben op hun job: ze hebben een grotere motivatie om hun doelen te bereiken, ze beleven meer plezier aan hun werk, ze zijn communicatief sterker en presteren beter.

Dat betekent uiteraard niet dat introverten gedoemd zijn om te mislukken. “Als je gemotiveerd bent om je doel te bereiken en je positief opstelt, zal je ook beter presteren op het werk. Bovendien zijn introverten en extraverten extremen, de meeste mensen bevinden zich ergens tussenin. Deze studie is gewoon een herinnering dat het zeker kan lonen om je te laten horen in gezelschap en je af en toe wat assertiever op te stellen. Aan de andere kant zijn introverte mensen ongelooflijke luisteraars, doordachte probleemoplossers en zorgzame collega’s. Combineer dat met een flinke dosis passie en durf en je bent in no time de werknemer van de maand.