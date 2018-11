Experts zijn het er over eens: yoga kan je carrière vooruithelpen Liesbeth De Corte

29 november 2018

10u47 0 Carrière Je loopbaan een duwtje in de rug geven met yoga. Het klinkt als dikke quatsch, maar volgens experts zit er wel een grond van waarheid achter. “Door op de yogamat te staan, leer je jezelf pas écht kennen”, vertelt ook Eva Daeleman.

Yoga en de werkvloer: het zijn twee zaken die je niet onmiddellijk met elkaar zou linken. En toch is dat exact wat een aantal experts van de Universiteit van Phoenix gedaan hebben op een Amerikaanse conferentie, genaamd Annual International Leadership Association (ILA) Global Conference. Hun conclusie? De sport kan je carrière vooruithelpen, en ze geven daar 5 redenen voor. Wij toetsten die even af bij voormalige radiopresentatrice en yogi Eva Daeleman.

1. Yoga geeft je zelfvertrouwen een boost

“Daar geloof ik zéker in. Pas op: het is niet zo dat je na twee yogalessen plots bulkt van het zelfvertrouwen, maar het kan je wel een stevige schop onder de kont geven. Bij yoga heb je immers niets te bewijzen. Het is geen wedstrijd, je kunt niets verliezen, maar het zorgt er wél voor dat je opnieuw connecteert met je innerlijke zelf. Je gaat meer zorg dragen voor je lichaam, waardoor je ook meer eigenwaarde creëert. En daardoor durf je ook meer uit eigen kracht handelen en communiceren”, legt Eva uit.

2. Dankzij yoga leer je jezelf beter kennen, je ontdekt waar je talenten en je grenzen liggen

“Volgens de Chinese geneeskunde heeft ons lichaam energiebanen. Als je te veel stress ervaart, een emotionele klap krijgt of hoofdpijn hebt, én die vervelende last krijgt geen uitweg, dan blokkeren die energiebanen. Het gevolg? Je bent moe en zit minder goed in je vel”, legt ze uit. “Yoga helpt om die energiebanen vrij te maken, waardoor je een authentiekere versie wordt van jezelf. Dat klinkt misschien een beetje vaag, maar mij heeft het écht geleerd om eerlijker te zijn met mezelf. Ik merkte dat ik mijn levensstijl, waar ik voordien zo veel waarde aan hechtte, niet meer zo tof vond. Yoga heeft me helpen erkennen dat ik eigenlijk iets anders wilde halen uit het leven.”

“Ken je ook het fenomeen dat je ‘s avonds onder de wol kruipt en de mallemolen in je hoofd op volle toeren blijft draaien? Dankzij yoga leer je je grenzen stellen. Je merkt overdag vaker wanneer je nood hebt aan een pauze, een moment om buiten een luchtje te scheppen. Zo put je minder uit je reserves en bewaar jij je energie voor andere, belangrijke zaken.”

3. Yoga gaat gepaard met mindfulness, wat helpt om rustiger en positiever te communiceren

“Door op de yogamat te staan, leer je jezelf pas écht kennen. In mijn geval besefte ik plots dat ik héél veel bewijsdrang heb en een echte doemdenker ben”, geeft Eva toe. “Doordat bepaalde patronen op de mat naar boven komen, ga je daar in het dagelijkse leven ook bewuster mee om. Je leert eigenlijk omgaan met onrust en de grote hoeveelheid gedachten die door je hoofd spoken. Stel: je piekert voortdurend over allerlei slechte scenario’s. Dan is de kans groot dat je die ook zelf mee in de hand werkt. You create what you attract. Door stil te staan bij zaken die je gelukkig maken, krijg je ook een positieve mindset én komen die positieve kansen sneller je kant op.”

“Die mindfulness vindt trouwens niet alleen plaats op de mat. Mindfulness draait eigenlijk om bewust de tijd nemen om even te monotasken (focussen op één ding tegelijk, nvdr.). Dat kan je evengoed doen tijdens een lange wandeltocht zonder muziek in je oren of tijdens het breien.”

4. Yoga helpt tegen stress

“Klopt. Je leert eigenlijk technieken kennen om jezelf tot rust te brengen. Door simpelweg diep te ademen kalmeer je eigenlijk je brein, en dat is één van de dingen die veel aan bod komt bij yoga. Wanneer je op een ander moment als een stressy kip zonder kop rondloopt, ontwikkel je ook de reflex om eens diep in en uit te ademen”, aldus Eva. “Daarnaast zorgen de verschillende yogahoudingen er ook voor dat de spanning in de spieren wegebt, waardoor je ook fysiek minder stress ervaart.”

5. Yoga moedigt je aan om uit je comfortzone te stappen, waardoor je op kantoor ook meer risico’s durft nemen om je ambities waar te maken

“Als kind ben je vaak met je lichaam bezig door te dansen, springen, voetballen en spelen. Maar als volwassenen is dat een bewuste keuze. Wie zichzelf verplicht om één keer in de week te gaan squashen, loopt dat spelenderwijs kantje mis. Maar yoga creëert nog een soort verwondering. Het laat je dingen doen, waarvan je nooit verwacht had dat je die zou kunnen. Die ene ingewikkelde yogapose op één been lijkt misschien onmogelijk, maar je probeert het wel. En het is ook niet erg als je een keertje omvalt. Dat kan je aanmoedigen om ook naast de yogamat nieuwe dingen uit te proberen en uit je comfortzone te treden.”

“Tijdens yoga word je bovendien geconfronteerd met je eigen gedachten en verlangens. En als je elke week opnieuw aan jouw droom denkt, besef je misschien na verloop van tijd, fuck it, je moet stoppen met mijmeren en actie ondernemen. Zelfs al is het niet de holy grail die je in gedachten had, dan heb je het toch maar geprobeerd en er uit geleerd.”