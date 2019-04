Eventplanner Eline Ros: “Het lastigste is dat je als zelfstandige een eigen werkritme moet zoeken” Liesbeth De Corte

08 april 2019

11u04 0 Carrière Het wereldwijde web zit vol selfmade vrouwen: bloggers, vloggers, appontwikkelaars ... Deze week stellen we een reeks snelle vragen aan eventplanner Eline Ros.

1. Hoe is je carrière gestart?

“Vlak na mijn studies startte ik een tijdelijke bar op in een oude kaaswinkel. Je moet weten: dat is 6 jaar geleden. Pop-ups waren toen nog een zeldzaam fenomeen. The North Face had mijn pand gezien en zij gaven me mijn allereerste betaalde opdracht om een event te organiseren. Dat was zó fijn. Toen wist ik: dit wil ik blijven doen. Via mond-tot-mond-reclame begonnen de projecten binnen te stromen.”

2. Hoe beslis je of je met een klant in zee gaat?

“In het begin nam ik elke opdracht aan. Nu ben ik selectiever uiteraard. Het belangrijkste is dat ik mee kan kiezen hoe het eindconcept eruit zal zien. Én er moet een goede match zijn met de persoon met wie ik samenwerk.”

3. Je bent nog geen dertig, maar hebt al gewerkt met grote namen als Yves Saint Laurent en L’Oréal. Wat doet dat met jou?

“In het begin was dat onwerkelijk. Nu weet ik dat er achter elk bedrijf leuke mensen zitten, zoals jij en ik. Maar ik ben stiekem wel superfier!” (lacht)

4. Organiseer je ook privéfeesten?

“Daar ben ik twee jaar geleden mee begonnen, na een blogevent voor Alpro in de Plantentuin in Meise. Ik had de locatie heel romantisch versierd met bloemen. Dat is me zo bevallen, dat ik trouwfeesten ben gaan organiseren.

En eigenlijk vind ik dat nog het leukst. De band die je opbouwt met het koppel en de familie geeft ongelofelijk veel voldoening.”

5. Wat zijn volgens jou de grootste trouwtrends voor 2019?

“Planten en bloemen blijven belangrijk. Echt nieuw is het niet, maar groene decoratie of trouwen in de natuur blijft voor veel mensen van betekenis. Steeds meer koppels maken er ook een heel weekend van. Op vrijdagavond schieten ze in gang met een diner en ze sluiten hun feestweekend af met een zondagse brunch.”

6. Waar haal je jouw inspiratie?

“Die haal ik vooral bij het koppel. Wat is hun verhaal? Hoe hebben ze elkaar leren kennen? Daarnaast krijg ik nieuwe ideeën door te reizen. En ik ga elk jaar met mijn vriend naar OFFF in Barcelona, een festival met lezingen over grafische vormgeving, 3D-design, motion graphics en scenografie.”

7. Wil je zelf ook trouwen?

“Toch wel. (lacht) Ik zou nog het liefst trouwen in het buitenland. Mijn vriend en ik zijn op reis geweest in Bali. Het lijkt me zalig om daar op strand een intieme ceremonie te organiseren.”

9. Vind je het soms jammer dat je geen 9-to-5-job hebt?

“Dat zou sowieso gemakkelijker zijn. Als zelfstandige moet je een eigen werkritme zoeken. Je mist de flow van een bedrijf: een vast moment waarop je start met werken, eet en weer naar huis vertrekt. Zeker de eerste jaren heb ik daarmee geworsteld. Ik was dag en nacht aan het werk. Ik heb moeten leren om mijn werk te structureren en tijd te nemen voor mezelf. Nu heeft dat vooral een positieve kant. Als het zonnetje schijnt, kan ik nu gerust vroeger stoppen. Dus spijt? Absoluut niet.”

8. Wat wil je nog bereiken?

“Ik heb nog een heleboel zotte ideeën. Ik moest een mooi springkasteel zoeken voor een huwelijk, maar vond er geen. Dus ik dacht: dat maak ik gewoon zelf. Eind april wordt het gelanceerd. Daarnaast zou het leuk zijn moest er nog iemand mee in dienst komen, maar alles op z’n tijd hé.”

Wie is ze?

• 28 jaar

• woont in Antwerpen

• is fotograaf en eventplanner, organiseert Pinterest-perfect huwelijksfeesten en events voor Yves Saint Laurent, L’Oréal, Diesel en Lancôme

• Eline heeft 1.393 volgers opInstagram , meer info vind je op haar website