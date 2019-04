Eerste hulp bij sociale media: hoe houd je het professioneel? mv

03 april 2019

09u04

Bron: Marie Claire 0 Carrière In tijden van sociale media is solliciteren soms nog een ingewikkeldere klus dan normaal. Bekijken recruiters jouw profielen? Moet je ze privé maken? Wat post je wel en wat niet?

Het is een goed idee om je socialmedia-accounts af te schermen als er dingen opstaan waarvan je niet wil dat je werkgever ze ziet. Tegenwoordig krijgen we heel wat informatie over een persoon met een simpele zoekopdracht op Google en je mag er zeker van zijn dat mensen dit ook effectief doen. Zorg dat de content die je post niet ingaat tegen de verwachtingen van het bedrijf, anders loop je misschien de kans om je skills te tonen mis.

Grote kuis houden op sociale media is niet alleen belangrijk aan het begin van je carrière, je houdt ze best ook schoon nadat je de job hebt. Je profielen zijn een manier waarop je jezelf positioneert tegenover de buitenwereld.

Daarnaast kunnen je baas en collega’s ook gemakkelijk een inkijk krijgen in je sociaal leven en weten ze wat er gaande is wanneer je op vakantie bent of iets gaat drinken met vrienden. Experts raden dan ook aan om foto’s met alcohol of wilde feestjes te vermijden. Kunnen we dan beter gewoon helemaal niets posten? Neen, dat is ook niet het antwoord. Collega’s kunnen ook juist closer worden dankzij sociale media. Tegenwoordig is het hebben van een account op een socialmediasite zo normaal, dat mensen zelfs argwaan krijgen wanneer iemand dat niet heeft.

Wat als je baas je volgt of toevoegt?

Het kan een tikkeltje ongemakkelijk zijn wanneer je baas je plotseling volgt op sociale media, maar het is helemaal niet ongewoon en gebeurt steeds vaker. Zolang je rekening houdt met wat je post, is er niet zoveel om je zorgen over te maken. Plaatst een vriend een reactie op je account die er een tikkeltje over gaat? Vraag hen dan om deze te verwijderen.

Spreekt je baas je aan op iets dat recent op een van je profielen verscheen? Dan is dat waarschijnlijk gewoon puur uit interesse. Gebruik dit gespreksonderwerp om een gezellige babbel te houden aan het koffieapparaat.