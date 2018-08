Een tatoeage slecht voor je job? Dat is niet langer het geval Liesbeth De Corte

11 augustus 2018

17u07 0 Carrière "Met een tatoeage vind je toch veel moeilijker een job?" Het was de verontwaardigde reactie van mijn vader toen ik als 16-jarige tiener bekendmaakte dat ik dolgraag een tattoo wou. Kans is groot dat hij er nog steeds hetzelfde over denkt én dat veel mensen z'n mening delen, maar toch zit er stilletjes aan verandering in te komen. Dat heeft een nieuwe studie, gepubliceerd in het vakblad Human Relations, aangetoond.

Anno 2018 hebben tatoeages hun marginaal imago van zich afgeschud en met dank aan de vele modellen, voetballers, acteurs, actrices en andere sterren die er eentje hebben, is het zelfs ontzettend trendy geworden. Enkel en alleen op de arbeidsmarkt botst het nog op een berg vooroordelen. Althans, dat wordt vaak gezegd, maar klopt dat wel?

Jobstoppers

Onderzoekers van de Universiteit van Miami en de Universiteit van Western Australia Business School hebben zich erin verdiept. Ze verwijzen naar een studie van het Amerikaanse Pew Research Center, waaruit bleek dat 72 procent van alle Amerikaanse millennials met een tattoo hun inkttekening verstopt. Professor Michael French en zijn onderzoeksteam vinden dat jammer en vroegen zichzelf af of dat wel noodzakelijk was.

Ze trommelden meer dan 2.000 Amerikanen met een zichtbare tattoo op om te zien of de tekening een jobstopper was. "We vonden geen enkel verschil op vlak van loon met mensen zonder tatoeages", zo staat er in de studie te lezen. "Meer zelfs: mensen met een tattoo hebben evenveel en soms zelf meer kans om aangenomen te worden voor een job."

Dat ligt in de lijn met een studie die een zekere Andrew Timming twee jaar geleden al heeft uitgevoerd. Na een rondvraag bij bijna 200 managers vond de professor aan de Universiteit van St. Andrews dat mensen met een tatoeage meer kans hadden om aangenomen te worden voor een creatieve functie of een job die gericht is op jongere mensen, zoals een barman of barvrouw.

En hoe zit het hier?

Of deze resultaten ook exact hetzelfde opgaan voor ons Belgenlandje, is twijfelachtig. In geval van nieuwe trends en evoluties loopt ons land wel vaker achter op de VS. Begin dit jaar vertelde Bea Caenepeel van headhunterskantoor Altior aan De Morgen dat het taboe rond tatoeages nog niet volledig verdwenen is. "Helaas, want het zegt niets over iemands competenties. Zeker binnen traditionele bedrijven wordt dat niet graag gezien. Al ben ik ervan overtuigd dat vele werknemers, ook in hogere kaderfuncties, tatoeages hebben. Ze verbergen ze alleen. Zeker wanneer je je nog niet bewezen hebt in een job, is dat waarschijnlijk niet onverstandig."

Professor sociologie en cultuurkritiek Walter Weyns (UAntwerpen) legde destijds uit dat er in België tot diep in de twintigste eeuw een diepe weerstand heerste tegen tatoeages. "Dat was iets voor matrozen en gevangenen. Een gevrijwaard lichaam hebben, dat was een teken dat je jezelf kon beheersen. We beschouwden dat ook als een teken van civilisatie." Maar hij geeft ook toe dat daar verandering inkomt. "Vandaag is net het hébben van een tattoo een teken dat je controle hebt over je lichaam. Daar zit de pop- en sportcultuur voor heel wat tussen: bekende sterren dragen zo uit dat zij de baas zijn over hun lichaam en erop schrijven wat zij willen. Opvallend genoeg is het nu dus een teken van zelfbeschikking geworden."