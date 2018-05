Een millennial op twee wil binnen twee jaar stoppen met zijn job Liesbeth De Corte

Er is al heel wat geschreven over millennials: ze blijven langer maagd dan hun ouders én ze slapen blijkbaar het beste van iedereen. Nu blijkt dat een groot deel van hen ook van plan is om binnen de twee jaar te veranderen van job.

Millennials zijn blijkbaar niet echt loyale werknemers. Maar liefst 43 procent wil binnen twee jaar solliciteren voor een andere baan. Amper 28 procent hoopt om nog vijf jaar aan de slag te zijn bij zijn huidige werkgever. Dat blijkt uit een rondvraag van consultancybedrijf Deloitte bij 10.455 mensen uit 36 landen. Alle ondervraagden zijn zogenoemde millennials, ze zijn met andere woorden geboren tussen 1983 en 1994.

Ethiek

Je zou verwachten dat ze kiezen voor een carrièrewending omdat ze meer willen verdienen, maar niets is minder waar. Veel andere factoren spelen een belangrijke rol. Zo hebben millennials die werken voor grote, private organisaties steeds minder vertrouwen in de ethiek van het bedrijf. Tegelijkertijd hebben steeds meer mensen een donkerbruin vermoeden dat hun werkgevers enkel en alleen denken aan hun eigen agenda en centen verdienen, en maar weinig rekening houden met de maatschappij in het algemeen. Meer dan de helft denkt dat winst draaien prioriteit numero uno is.

Dit suggereert dat millennials het liefst van al willen werken voor een organisatie waar de samenleving bij gebaat is. Een werknemer belonen met een hoger loon betekent dus niet per se dat ie ook langer aan de slag zal blijven.

“De resultaten tonen aan dat sociale, technologische en geopolitieke veranderingen een belangrijke impact hebben op de millennial’s kijk op de werkvloer. Laat dit een wake-up call zijn voor alle CEO’s”, reageert Punit Renjen, CEO van Deloitte Global. “Vele jonge werknemers hebben het gevoel dat het bedrijf veel te veel focust op z’n eigen agenda’s, zonder een steentje bij te dragen aan de samenleving. Organisaties moeten daarom overwegen hoe ze een positieve invloed kunnen uitoefenen op de samenleving. Als ze het vertrouwen en de loyaliteit van millennials willen winnen, houden ze ook best rekening met zaken als diversiteit en flexibiliteit.”