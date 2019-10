Een job zoeken via sociale media? Met deze tips lukt het jou wél Redactie Vacature NA

10 oktober 2019

14u35

Bron: Vacature, eigen berichtgeving 0 Carrière Papieren cv’s en motivatiebrieven zijn zó two thousand and late: anno 2019 is solliciteren met sociale media – of ‘socialiteren’ – een onmisbaar onderdeel van de queeste naar een nieuwe job. Toch blijkt uit een nieuwe studie van Randstad dat vrouwen veel meer moeilijkheden ondervinden om via die weg een job te vinden dan mannen. Als je het doet, hou je dus het best rekening met een aantal do’s en don’ts.

Sociale media zijn tegenwoordig óveral, ook in het arbeidsleven. Zonder LinkedIn-profiel lijk je niet te bestaan in de professionele wereld en reken maar dat die recruiter ook je Facebookprofiel checkt. Ongeveer 90% van alle bedrijven zou volgens Amerikaans onderzoek sociale media gebruiken in het rekruteringsproces en zo’n 70% zou door sociale media succesvol nieuwe werknemers strikken. Je houdt dus maar beter rekening met die extra digitale dimensie.

Dit zijn je tools

Keuze te over wat betreft sociale media die je in je jobzoektocht kunt inzetten. Cliché is natuurlijk LinkedIn, waar je je werkervaring, competenties en connecties met professionele kennissen bijhoudt. Martine Taelman, community manager, en Catherine Schroeyers, recruitment manager bij SD Worx, merken dat LinkedIn in de bedrijfswereld het populairste sociale medium is. “Bedrijven in alle mogelijke sectoren gaan daar echt actief op zoek naar potentiële werknemers voor alle mogelijke profielen.”

Ook Facebook en Twitter zijn twee handige netwerken. “Met Facebook kun je je zichtbaarheid vergroten en via vrienden nieuwe vacatures opvangen”, weten Catherine en Martine. Op Twitter kun je dan weer je droombedrijven volgen en aanspreken.

Maar er zijn nóg mogelijkheden. Een graficus kan op Instagram zijn designs en stijl tentoonstellen en een prikbord op Pinterest vol relevante foto’s en posts kan dienst doen als visueel cv. Dankzij Youtube kun je werkgevers dan weer met een audiovisuele sollicitatie wauwen en met een paar foto’s of minivideo’s op Snapchat kun je je sollicitatie in een hapklaar digitaal verhaal presenteren.

En wat dacht je van een blog op Tumblr of Wordpress? Ideaal om je passies én skills te showcasen. Ook messengerdienst WhatsApp wordt alsmaar populairder als communicatiemiddel tussen bedrijven en sollicitanten. Ineens een stuk persoonlijker, én de app laat je weten wanneer je sollicitatie gelezen wordt.

Doe het om de juiste redenen

Sociale media inschakelen tijdens je jobgerichte speurtochten kan je wel extra werk en zorgen opleveren. Dus waarom zou je je daar überhaupt aan wagen? Omdat het je hogere kansen oplevert om opgemerkt te worden door bedrijven, bijvoorbeeld. “Iemand die een volledig cv en een groot netwerk heeft op LinkedIn valt sneller op bij werkgevers dan iemand die die extra piste niet bewandelt”, merken Catherine en Martine op.

“Door online een netwerk bij te houden, zij het op LinkedIn, Twitter of Facebook, kun je ook sneller ‘via via’ een nieuwe job strikken.” Je bent ook sneller op de hoogte van vacatures en nieuws over je droombedrijf, omdat je zijn socialemediacommunicatie op de voet kunt volgen.

Je kunt sociale media ook gebruiken als een manier om aan ‘personal branding’ te doen. Dat doe je door consistent en authentiek te posten op al je sociale media, en zo jezelf op een unieke manier te profileren. Deel er je interesses, meningen en inzichten, en uiteindelijk krijgen rekruteerders zo een zicht op wie het levend 3D-wezen achter dat papieren cv is. Zo vergroot je ook de kans dat je uitgenodigd wordt door bedrijven die écht bij je persoonlijkheid passen.

Doe het op de juiste manier

Wil je ook op een succesvolle manier solliciteren via sociale media? Pik dan deze 7 tips mee:

1. “Zorg dat je profiel op LinkedIn concreet en up-to-date is”, tippen Catherine en Martine van SD Worx. “Gebruik een recente foto, geef voldoende achtergrondinformatie bij iedere werkervaring en plaats een korte intro bij je profiel.”

2. Connect! Bouw een online netwerk op van mensen uit de sector en professionele kennissen. Zij kunnen je vacatures binnen hun bedrijf tippen of jouw vraag naar werk binnen hún netwerk verspreiden. Bovendien kun je zo het bedrijf waar je wil terechtkomen subtiel al een beetje infiltreren.

3. Probeer actief te zijn op meerdere sociale media en beschouw ze als puzzelstukjes van één big picture: jij. LinkedIn voor je professionele leven, Twitter voor je interesses, Instagram voor je creativiteit … Link op ieder sociaal medium naar je andere profielen en schets een consistente persoonlijkheid over alle media heen. Een beetje zoals een campagne voor jezelf die je over verschillende websites verspreidt? Precies!

4. Bewijs je kunnen. “Je beweert dat je meertalig bent? Maak je LinkedIn-profiel dan óók meertalig”, adviseren Catherine en Martine. Je bent een graficus? Maak coole headers voor je profiel. Je bent een marketing wizz? Vergaar een stevig Twitternetwerk. Je hebt een goede pen? Houd een blog bij. De mogelijkheden zijn eindeloos.

5. Positiviteit, professionaliteit en persoonlijkheid – de drie p’s – zijn heilig. Houd negatieve meningen voor jezelf, vermijd schrijffouten, ga recruiters niet stalken en geef geen al te intieme informatie prijs, maar wees ook niet bang om te posten wat je leuk vindt in een stijl die jou ligt. Je persoonlijkheid is tenslotte wat je onderscheidt van andere werknemers.

6. Weet wat je post. “Plaats niet zomaar gelijk wat online en check je privacyinstellingen”, waarschuwen Catherine en Martine. Zorg vooral dat je online hetzelfde vertelt als in je cv. Weet ook wat je níét post. Een onvolledig of té afgeschermd socialemediaprofiel kan de indruk wekken dat je minder ervaren of sociaal bent dan andere kandidaten.

7. Google jezelf! Dat is immers ook wat een potentiële werkgever zal doen. Als jij het eerst doet, kun je tenminste vermijden dat hij je oude Netlogprofiel of gênante foto’s voorgeschoteld krijgt.