Een jaarlijks beoordelingsgesprek is niet meer van deze tijd. Maar wat komt dan in de plaats? En werkt dat? Babette Rijkhoff

22 november 2018

12u12

Bron: AD 2 Carrière Steeds meer bedrijven schaffen het traditionele beoordelingsgesprek af. Het is niet meer van deze tijd. Maar wat komt er voor in de plaats? En werkt dat?

Beoordelingsgesprekken zijn niets anders dan frustratie. Kilian Wawoe weet waarover hij het heeft, als docent human resources management aan de Vrije Universiteit Amsterdam en auteur van het boek Het Nieuwe Belonen. Prestatiebeoordelingen hangen volgens hem maar voor een heel klein deel samen met de prestatie. “Zo worden mensen die goed gekleed zijn, lange mensen en mensen met een grote mond beter beoordeeld. Ook mannen worden beter beoordeeld dan vrouwen. Dat gaat natuurlijk nergens over.”

Dat vinden met hem ook steeds meer organisaties. Bedrijven als Eneco, verzekeraar ASR, ING, Wolters Kluwer Nederland, Randstad en T-Mobile namen als grote spelers in Nederland al de beslissing om het beoordelingsgesprek af te schaffen. Maar wat komt er in plaats van het traditionele jaarlijkse eindgesprek? Organisatiepsycholoog Wawoe ziet vier trends.

1. 360-graden feedback

In dit model vraag je niet alleen feedback van je leidinggevende, maar ook van je collega’s en de klanten waar je mee werkt. Merel van der Lei, productontwikkelaar bij Effectory, heeft er ervaring mee. “De eerste keer dat ik feedback terugkreeg, was super spannend. Het voelt een beetje als een persoonlijke aanval als je het niet gewend bent.” Het Amsterdamse bedrijf, specialist in medewerkersfeedback, switchte zes jaar geleden van een hiërarchische structuur naar zelfsturende teams. “Als ik een project afrond, vraag ik aan de mensen waarmee ik gewerkt heb om feedback. Je krijgt dingen terug die je zelf niet ziet. Mijn productiviteit werd geprezen, ze zeggen dat het gezellig is om met mij te werken, maar ook dat ik meer mijn kennis moet delen. Als iets me niet duidelijk is van de feedback dan plan ik een één op één gesprek in met diegene. En ik bespreek de feedback met een coach om te zien hoe ik mezelf kan verbeteren.”

Het is belangrijk om continu feedback te krijgen op je gedrag en je prestaties Annebeth van Hall, coach bij ING

2. Tweepuntsschaal: ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’

Van 10-puntsschaal naar alleen goed of niet goed. “Voorheen kregen de meeste mensen een 7 of een 8, terwijl iedereen zichzelf vaak net beter dan hun gemiddelde collega vindt presteren", vertelt Joella van der Windt, HR-directeur Randstad Groep Nederland. “En dan werkt zo’n cijfer demotiverend. Daarbij hebben we nu ‘great conversations’. In deze toekomstgerichte gesprekken ga je meer in op doelen, ambities en persoonlijke ontwikkeling. Het is veel meer coachend.” Wawoe vergelijkt dit model met het rijbewijs. “Je voldoet, of niet. Er staat niet op hoe goed je kunt rijden.”

3. Constante dialoog

Met projecten die korter duren en elkaar snel afwisselen, is het niet meer van deze tijd om eens per jaar een beoordeling te geven. “Het is belangrijk om continu feedback te krijgen op je gedrag en je prestaties, zodat je als medewerker weet hoe je ervoor staat en waaraan je kunt werken”, zegt Annebeth van Hall, coach bij ING.

Bij het ‘goede gesprek’ praten medewerker en leidinggevende een paar keer per jaar over resultaten en doelen en bepalen ze samen waar de gesprekken over gaan. Ze zijn, kortom, gelijkwaardiger dan het traditionele eindgesprek.

Het ‘losse’ karakter is meteen het lastige, merkt Joanne Zwueste, HR-directeur bij Eneco. “De grootste klacht die we krijgen van medewerkers is dat het ‘goede gesprek’ niet vaak genoeg plaatsvindt. Wat we stimuleren is dat goede gesprekken ook kunnen plaatsvinden in de lift of bij de koffieautomaat. Voor sommige mensen is het wennen dat er niet een afspraak wordt ingepland.”

4. Belonen en beoordelen los koppelen

Wawoe: “Door de lonen en het beoordelen los te koppelen gaat dat laatste moment van spanning uit het gesprek. Dat is dan een los traject. Niet op basis van één jaar, maar er wordt doorlopend gekeken naar wat iemand waard is.” Bij Randstad krijgen de managers een budget om te verdelen over de mensen in zijn of haar team, vertelt Joella van der Windt. “Zo kunnen mensen die uitblinken daarvoor beloond worden.”