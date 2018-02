Droomjob alert: betaald worden om flamingo's te verzorgen op de Bahama's ND

15 februari 2018

11u34

Bron: Real Simple 0 Carrière Op een dag vind je de job van je leven. Als "Chief Flamingo Officer" bijvoorbeeld. Het Baha Mar resort op de Bahama's schreef vorige maand die vacature uit op haar website en gaat op zoek naar iemand die de flamingo's op het eiland wil verzorgen. Betaald worden om op een Caraïbisch eiland wat tijd tussen de flamingo's door te brengen, waar kunnen we tekenen?

Beperk die flamingo-gekte niet langer tot een decoratief kussentje in je interieur, maar laat jezelf volledig omringen door de roze vogels in Nassau, de hoofdstad van de Bahama's. Voor de vacature is het Baha Mar resort op zoek naar iemand die de dieren wil verzorgen in het beschermde natuurreservaat aan het hotelcomplex. Je geeft ook uitleg aan bezoekers over het belang van het behouden van wilde dieren in de Bahamas en hoe zo'n reservaat werkt.

Wie de job heeft krijgt de titel CFO - Chief Flamingo Officer. Maar voor je meteen die koffers richting Caraïben begint te pakken: je krijgt de functie niet zomaar in de schoot geworpen als je een beetje fan bent van flamingo's. Een diploma in zoölogie of een vergelijkbaar domein is één van de vereisten, net zoals vijf jaar ervaring in het verzorgen van exotische vogels. Aangezien de flamingo de nationale vogel van de Bahamas is, wordt de job heel serieus genomen. Fan van exotische dieren? Op hetzelfde eiland kan je ook verpleegsterhaaien, pijlstaartroggen en groene zeeschildpadden spotten. Een vakantie richting Bahama's is natuurlijk ook altijd een optie, als die job dan toch niks wordt.