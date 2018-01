Droom je van een eigen webshop?

Antwerpse girlboss deelt haar tips & tricks in de ultieme gids Charlotte Dierckx

27 januari 2018

15u23 9 Carrière Webshops schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond, maar hoe maak je eigenlijk van een beginnend online winkeltje met Belgische roots een internationaal succesverhaal? Enkele maanden geleden deelde girlboss Jessica De Block (24) van Antwerp Avenue nog Webshops schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond, maar hoe maak je eigenlijk van een beginnend online winkeltje met Belgische roots een internationaal succesverhaal? Enkele maanden geleden deelde girlboss Jessica De Block (24) van Antwerp Avenue nog haar ondernemersverhaal met NINA, nu deelt ze haar kennis over het opstarten en runnen van een succesvolle webshop in een e-book. Met 5 praktische tips helpt ze je alvast op weg.

1. Bepaal wie jouw klant is

De kans is klein dat jouw webshop in de beginjaren kan concurreren met de Bol.com's en Zalando's van deze wereld. Net daarom is het belangrijk om jouw klant door en door te kennen. Stel jezelf de vraag wie jouw klant is, waarnaar hij op zoek is en op welke manier hij surft. Evalueer jouw webshop vanuit dat perspectief en stuur bij waar nodig.

2. Ga op zoek naar datgene wat jouw merk uniek maakt

Aankoopbeslissingen zijn doorgaans emotionele beslissingen, waar we daarna maar al te graag een rationele uitleg aan geven. Door in te spelen op de emoties van jouw klant, vergroot je de kans dat die klant ook daadwerkelijk een aankoop doet. Ga op zoek naar een manier om je te onderscheiden van de grote massa en bedenk waarom een klant een aankoop bij jou wil doen. Misschien is het wel omwille van jouw verhaal of unieke branding. Heb je eenmaal jouw USP (unique selling proposition) gevonden? Pak er op alle mogelijke manieren mee uit!

3. Vergeet niet: online is genadeloos

Houd steeds in het achterhoofd dat een klant die online surft een heel korte aandachtspanne heeft. Online geldt (nog meer dan in een fysieke winkel) het nu of nooit-principe. Zorg ervoor dat een (potentiële) klant te allen tijde vindt waar die naar op zoek is, beantwoord ieder mogelijke vraag nog voor een klant ze kan bedenken, faciliteer de surfervaring en creëer content die jouw klant weet te boeien. Dat kan met straffe campagnebeelden en duidelijke productfoto's, maar ook een logische opbouw van jouw webshop of een leuke blogpost maken dat een klant niet meteen wegklikt.

4. Klant is koning

Terugkerende klanten zijn de droom van iedere winkeluitbater. Jouw ultieme doel is dus van elke first time- klant een return-klant maken. Het mag dan misschien cliché klinken, maar een klant behandelen alsof die hare majesteit is, werpt op lange termijn alleen maar vruchten af. Een kortingscode van 10% in ruil voor het achterlaten van een e-mailadres is bij de eerste kennismaking alvast een mooie start. Gaat jouw klant ook effectief over tot een aankoop, lever dan meer dan verwacht. Haal alles uit de kast om van die aankoop een unieke ervaring te maken. Denk aan mooie verpakking met een handgeschreven kaartje, een kortingscode en stickers. Met een beetje geluk deelt die tevreden klant jouw product op sociale media en geniet jij van gratis reclame.

5. Social media

Anno 2018 is het haast ondenkbaar om je als merk niet op de social mediakar te begeven. Het uitbouwen van een succesvolle webshop gaat dan ook vaak hand in hand met het managen van een zegevierend social mediakanaal. Instagram is voor bepaalde doelgroepen een cruciaal platform om aanwezig te zijn. Een goed uitgebouwd account zorgt er namelijk voor dat je top of mind blijft en geeft je de mogelijkheid om in interactie te gaan met zowel potentiële als huidige klanten.

Benieuwd naar meer tips? De Ultieme Webshopgids is hier verkrijgbaar voor € 47.