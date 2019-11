Dit zijn de 5 levenslessen die een gynaecoloog geeft aan zijn kinderen Liesbeth De Corte

01 november 2019

09u19 0 Carrière Mag er nog wat gesleuteld worden aan jouw levensstijl? Heb je altijd al willen weten welk advies experts zouden geven aan hun eigen kroost? NINA ging met exact die vraag langs bij enkele experts. Vandaag deelt Toenga De Vos, gynaecoloogvan het ziekenhuis AZ Sint-Elisabeth Zottegem, de tips die hij zou geven aan zijn eigen kinderen.

1. De vraag die je nooit moet stellen: “En, wanneer beginnen jullie aan kinderen?”

“Het is een opmerking die koppels vaak te horen krijgen op familiebijeenkomsten of op bijzondere dagen als Nieuwjaar. ‘En, wanneer beginnen jullie aan kinderen?’ Als je non-alcoholisch drinkt, kan het zelfs nog een stapje verder gaan. ‘Proficiat, je bent zeker zwanger!’ Er wordt vaak niet over nagedacht, maar zo’n uitspraken zijn heel gênant. En bovenal: ontzettend kwetsend voor mensen die een fertiliteitsproject volgen. Zij gaan hun situatie en kinderwens niet aan de grote klok hangen. Soms kan zo’n traject immers jaren aanslepen. Je kan je dus inbeelden dat het pijnlijk is als een nieuwsgierig aagje vraagt aan het koppel of ze een gezin willen stichten. Het gebeurt geregeld dat patiënten met tranen en tuiten hun hart bij mij uitstorten. Hoe goedbedoeld die opmerking ook is: slik hem in het vervolg toch maar in.”

2. Vergeet dokter Google

“Als mensen last hebben van een ongemakje, durven ze snel een beroep doen op dokter Google. Dat mag, maar enkel en alleen om jezelf gerust te stellen. Lees je zaken die je ongerust maken? Print ze af, schrijf ze op en maak een afspraak om je vragen rechtstreeks aan een gynaecoloog te stellen. Het internet staat bomvol informatie, maar zonder basiskennis kan je moeilijk inschatten hoe ernstig een situatie is. Ben je iemand die focust op negatieve zaken, probeer dan niet te veel online te surfen en vraag advies aan je gynaecoloog.”

3. Is iemand overtijd? Laat de mama in spe met rust

“Niet alleen de ouders, maar ook de omgeving kijkt vaak uit naar de komst van een kleine spruit. Als een zwangere vrouw overtijd gaat, hebben veel mensen dan ook de neiging om een berichtje te sturen. ‘Nog niet bevallen? We zitten erop te wachten!’ Daar help je niemand mee. De mama in spe wil zelf het liefst ook zo snel mogelijk bevallen en heeft daar geen boodschap aan. Wat je beter zegt: ‘Nu duurt het toch lang. We leven met je mee en hopen dat het zo snel en vlot mogelijk komt.’”

4. Laat je vooringenomenheid vallen

“Een tipje voor gynaecologen en iedereen die twee nieuwe mensen leert kennen: ga nooit uit van een bepaalde relatie. Komt er een oudere man en een jongere vrouw binnen? Dan gaat het niet per se over vader en dochter, maar evengoed over man en vrouw. Hetzelfde geldt als twee vrouwen langskomen voor een fertiliteitsconsultatie. Dan heb je niet noodzakelijk een lesbisch koppel voor je zitten. Het kan evengoed een toekomstige mama zijn en haar zus. Laat je vooringenomenheid vallen. Dat bespaart je een heleboel ongemakkelijke momenten.”

5. Geluk of verdriet wordt niet bepaald door het aantal kinderen

“Af en toe reis ik naar Afrika om daar te werken. Na een spoedkeizersnede in Ethiopië werd ik met tranen omhelst door een grootmoeder omdat ik haar kleinkind gezond ter wereld had gebracht. Omdat ze me zo dankbaar was, ging ik ervan uit dat het haar eerste kleinkind was. Maar dat had ik mis. Ze had geen flauw idee of het haar 20e, 30e of 40e kleinkind was, maar ze was dolgelukkig. Dat heeft me geleerd dat de vreugde bij de geboorte van elk kind even groot is. Andersom is het verdriet bij het verliezen van een baby ook even groot, onafhankelijk van het aantal kinderen dat iemand heeft. Ken je iemand met een miskraam? Wees dan een luisterend oor voor die persoon.”