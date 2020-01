Dit zijn de 11 grootste sollicitatieblunders volgens recruiters Harriot Voncken

22 januari 2020

12u03 0 Carrière Jong of oud, met veel of weinig diploma’s; iedereen solliciteert. Hoe maak je de beste indruk op de persoon aan de andere kant van de tafel? Vijf recruiters vertellen wat ze liever níet meer zien op cv’s of in een sollicitatiegesprek.

Of ze nu bemiddelen voor topfuncties of tankstations, er zijn twee blunders die de ondervraagde recruiters bijna allemaal op hun lijstje hebben staan. De eerste: klagen over een vorige werkgever. Bjørn Gallée raadt aan: “Blijf niet hangen in de negatieve ervaring en wees realistisch. Benoem het kort en vertel waarom het nu wel gaat lukken met een vaste woonplaats, een nieuwe partner of andere oppas.”

De tweede veelgenoemde fout is een slechte presentatie. Denk aan ongepaste kleren of vies ruiken. Britt van Capelleveen: “Rook die sigaret liever ná het gesprek.” En Adri Hulshoff zegt in zo’n geval: volgende keer even wassen en haren kammen. “Ik geef iemand toch een kans; achter die eerste indruk zit soms een verhaal.”

Elke recruiter schudde daarnaast een aantal sprekende voorbeelden uit de mouw. Per bureau zetten we drie don‘ts op een rij.

Bjørn Gallée en Adri Hulshoff van DITIS HR dienstverlening werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit komen zij tegen:

1. Dit is de voicemail van 04...

“Wees bereikbaar en zorg anders voor een goede voicemail. Bij een machinestem denk ik vaak: van deze persoon hoor ik nooit meer iets. Ook belangrijk is een professioneel e-mailadres. Nog steeds zie ik ‘missnaughty’ of iets dergelijks.”

2. Niet gegoogeld

“Een Facebookfoto waar iemand met 18 flessen bier op staat, dat is niet zo handig. Google jezelf eens en gebruik het in je voordeel. Retailbanen vragen om een lang staan, dat is fysiek pittig. Een foto in sportieve setting helpt.”

3. Jas nog aan

“Vaak krijg ik een slappe handdruk, kijkt iemand me amper aan en gaat zitten met de jas nog aan. Natuurlijk is het spannend, maar met een ‘goedemiddag’ en vrolijke indruk ben je al op de helft!”

Chantal Truijens is team lead recruitment bij PEAK-IT, een IT-detacheerder. Dit vindt zij blunders:

4. Liegen

“Soms knippen en plakken mensen allerlei kwalificaties en skills van internet. Bekend met Windows 11? Die versie bestaat niet.”

5. Foto van tien jaar geleden

“Misschien stond je er leuker op met meer haar of acht kilo minder, maar het is vreemd opkijken als ik je daarna voor een gesprek ontmoet.”

6. Gewenst gedrag vertonen

“Sommige kandidaten vinden alles leuk, alles is goed. Ze zijn een teamplayer, maar ook een singleplayer. Wees liever specifiek, want we zijn op zoek naar de beste plek voor jou. Als de kandidaat authentiek is kunnen wij de goede match maken.”

Frank van Veen van Female Capital werft vrouwen voor topfuncties. Zijn don’ts:

7. Benadrukken wat je niet kan

“Vrouwen, praat meer over successen! Leg niet de nadruk op die ene competentie die je niet hebt. Geen vloeiend Duits? Dat kun je leren. Geen enkele kandidaat voldoet aan alle eisen, al zullen mannen eerder zeggen dat ze het wel doen.”

8. Te bescheiden

“Een kandidaat vertelde dat ze vier maanden inviel voor de algemeen directeur. Ze had het niet op haar cv gezet omdat het niet leuk zou zijn voor de directeur. Die was namelijk overspannen geweest. Wees niet zo bescheiden. Mannen zetten in een cv dat ze de verkoop met zoveel procent hebben verbeterd, terwijl vrouwen de nadruk leggen op verbinding. Soft skills zijn ook belangrijk, maar die andere cv valt vaker op als je ze naast elkaar legt. Terwijl die vrouw minstens zo goed is.”

Britt van Capelleveen is recruitment & development manager bij Yacht. Wat raadt zij kandidaten af?

9. Te vaag

“Op veel cv’s staat ‘ervaring met leidinggeven’. Dan blijkt in een gesprek dat iemand een team van 128 man leidde of verantwoordelijk was voor grote projecten. Benoem dat al op een cv.”

10. Oversharing

“Financiële schulden, problemen met kinderen... Soms zijn mensen té open in een eerste gesprek. Zulke zaken zijn niet relevant bij een kennismaking.”

11. Onbeleefd versus te beleefd

“De telefoon opnemen tijdens een sollicitatiegesprek is een dooddoener. Op je telefoon kijken komt eigenlijk al ongeïnteresseerd over. Het tegenovergestelde heb ik ook meegemaakt, laatst bij een selectiedag. Na anderhalf uur kwam iemand ons onderbreken op zoek naar zijn sollicitant. Zat een deelnemer al die tijd verkeerd, maar was hij te beleefd om er iets van te zeggen.”