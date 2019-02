Dit vijandige woordje gebruik je beter niet in je werkmail Nele Annemans

14 februari 2019

10u58

"Oké" of "OK": het zijn woordjes die we dagdagelijks gebruiken om te tonen dat we ergens mee akkoord gaan. Maar als je ze in je digitale werkomgeving gebruikt zoals in chatprogramma's als Slack, Google Chat of via e-mail, kom je blijkbaar onbewust negatief of agressief over.

Je besefte het misschien zelf nog niet, maar gewoon een “OK” of “Oké” sturen als antwoord kan erg vijandig ervaren worden in een schriftelijke communicatie. En ook als je baas je vakantieaanvraag via e-mail alleen met “OK” beantwoordt, kan het tweeletterwoord plots heel hard klinken. Reageert je collega op het chatprogramma van het werk alleen maar met een “oké” op je paragraaflange vraag, denk je misschien al snel dat je iets hebt fout gedaan of dat de afzender boos op je is. Maar waarom klinkt dat woordje meestal niet zo goed online?

Volgens Gretchen McCulloch, een taaldeskundige die zich specialiseert in digitale communicatie, komt het woordje op zich niet grof over, maar wel hoelang je antwoord precies is. “Hoe korter een antwoord, hoe vijandiger en agressiever het klinkt. Hoe langer het is, hoe beleefder. Door er bijvoorbeeld een simpele “Oké, geweldig” of “OK, klinkt goed” van te maken, kom je al een pak vriendelijker over. Het is een kleine extra inspanning, maar eentje die een groot verschil kan maken.”

McCulloch merkt ook op dat vooral mensen met een hogere functie alleen maar antwoorden met een simpele “OK”. “Werkgevers hoeven zich meestal geen zorgen te maken over hoe ze overkomen. Doorgaans zijn mensen in lagere posities dan ook beleefder tegen anderen die meer macht hebben dan zij zelf, en dat geldt ook online.”