Dit jaar géén vakantiestress: zo verlaat je kantoor met een gerust hart Anna van den Breemer

09 juli 2019

15u47

Bijna vakantie! Maar voordat het Grote Ontspannen op een strandbedje kan beginnen, moet het werk op kantoor netjes worden afgerond. En dat vinden heel wat mensen behoorlijk stressvol. Negen tips hoe je je werk op een fijne manier achterlaat.

1. Begin op tijd

Op vrijdagmiddag tien voor vijf – welgeteld tien minuten voordat de vakantie begint - denk je in paniek dat de out-of-office-reply nog moet worden ingeschakeld (‘hoe ging dat ook alweer?’). Herkenbaar? Het is een valkuil voor werknemers die stress ervaren tijdens hun laatste werkweek. “Begin op tijd met een plan van aanpak. Hoe ga je je werk overdragen? Laat het niet op de laatste week aankomen”, zegt stress- en burn-outcoach Jolanda Bakker. Een klassiek gevalletje timemanagement dus. En daar moet je eerder mee beginnen dan je misschien denkt. Wie een last minute boekt moet de bijbehorende stress accepteren, maar een in januari geplande reis kan een goede aanleiding zijn om direct een goede planning te maken.

