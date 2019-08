Dit is waarom we roddelen op het werk (en wat je eraan kan doen) ES

Over een collega praten achter zijn rug om is niet netjes, en het is uiteraard verre van prettig als jij het onderwerp van gesprek blijkt te zijn. Roddelen is bovendien uiterst schadelijk voor de werksfeer. Tijd om daar iets aan te doen, zegt communicatiedeskundige Deborah Grayson Riegel. Hier zijn haar tips om het roddelen op het werk een halt toe te roepen:

Roddelen op het werk, je zou niet durven. Je moet immers professioneel blijven. Maar het kan zo opluchten, even je frustraties ventileren over die ene collega van de boekhouding die constant luidkeels met het hoofdkantoor belt en daarmee de helft van de kantoorruimte van zijn werk afleidt. En het kan zo fijn zijn om te horen dat jij niet de enige bent die wel erg laat antwoord krijgt op mailtjes aan de manager. Zie je wel, je had het bij het rechte eind.

Maar bedenk je dit: ook de kleinste opmerking over een collega kan grote gevolgen hebben, waarschuwt Grayson Riegel, docent managementcommunicatie aan de Universiteit van Pennsylvania in Harvard Business Review. Over een ander praten waar diegene niet bij is kan de werksfeer flink ondermijnen. “Door met iemand, of iedereen, over een collega te praten die er niet bij is, verhinder je dat die persoon zijn of haar kijk of de zaak kan geven en bij kan dragen om het probleem op te lossen.’’ Het probleem ettert voort, en de irritaties lopen alleen maar op.

‘Gelijk’ hebben

Waarom praten mensen graag over een ander? Niet per se om kwaad over iemand te spreken. Mensen voelen zich wel fijn bij de bevestiging dat ze 'gelijk’ hebben in hun zienswijze. Als andere collega's onze mening delen, moet het wel zo zijn. Daarnaast vermijden we op deze manier iets veel moeilijkers: de persoon in kwestie aanspreken op datgene wat ons aan hun gedrag stoort. Maar dan maar achter iemands rug om praten is een destructieve manier van communiceren die een negatieve invloed heeft op individuen, teams en zelfs de hele organisatie.

De drang tot roddelen weerstaan kan lastig zijn, erkent Grayson Riegel. Helemaal moeilijk is het roddelen te stoppen als jij het onderwerp blijkt te zijn. Toch kun je iets tegen roddelen op het werk beginnen. Dit zijn Grayson Riegels tips:

1. Noem het beestje bij de naam

Je kan het roddelen alleen een halt toeroepen door het beestje bij de naam te noemen, stelt Grayson Riegel. En een gesprek is misschien al eerder roddelen dan je denkt. Ben je a. op informele en b. op een oordelende manier met c. iemand of een paar anderen aan het praten over d. een collega die er niet bij is - en zeker als je doel is om je gevoelens te bevestigen en niet om een oplossing te vinden? Dan is dat dus roddelen.

Als je een roddelaar confronteert met datgene wat hij aan het doen is - ‘Wacht even, dit klinkt als roddelen. Is dat wat je wil?’ - zal er waarschijnlijk abrupt een einde aan komen. Vervolgens draai je het gesprek een andere richting in. Vraag wat je kan doen om de situatie waar deze persoon last van heeft te verbeteren. Kortom: “Voer gesprekken om problemen op te lossen, niet om ze alleen maar aan te wijzen.’’

2. Vraag jezelf af waarom je wil roddelen

Wil je het over diegene hebben om je gevoel te bevestigen, om vast te stellen dat je gelijk hebt of om steun voor je eigen standpunt te vinden? Begin er dan niet eens over, adviseert Grayson Riegel. Noem de naam van diegene alleen als je daadwerkelijk wil begrijpen wat er misgaat en met anderen wil kijken hoe het probleem opgelost kan worden. Is het gedrag waar jij last van hebt zeer problematisch of durf je de persoon in kwestie niet aan te spreken? Denk er dan over na een formele klacht in te dienen.

3. Stel de ‘Heb je een probleem? Zeg het'- regel in.

Spreek met je collega's af dat problemen altijd eerst besproken moeten worden met diegene die het aangaat. Als iemand op je afkomt met een roddel over iemand anders, herinner hem of haar dan aan de regel en vraag ‘Heb je het al met die persoon daarover gehad?’

4. Zorg dat feedback geven normaal wordt

Tegen iemand zeggen dat je last hebt van iets wat hij doet, kan eng zijn. Je weet immers niet hoe die persoon je kritiek gaat opvatten. Wat kan helpen die drempel te verlagen, is feedback geven op het werk te normaliseren - zowel het ontvangen ervan als het geven ervan. In plaats van feedback te ‘bewaren’ bij jaarlijkse besprekingen, moet feedback een vast onderdeel worden bij bijvoorbeeld evaluaties van projecten, zegt Grayson Riegel. “Discussieer over wat iemand goed deed en wat beter kon. En geef vooral positieve feedback terug als je goede kritiekpunten krijgt - zelfs als het ontvangen ervan even slikken is.’’