Deze vrouw is bekroond tot meest beloftevolle vrouwelijke ondernemer van het jaar LDC & TVM

28 februari 2019

Hoewel zelfstandige worden vaak een mannenzaak is, zijn er steeds meer vrouwen die een eigen bedrijf opstarten. Initiatieven als de Womed Award, een prijsuitreiking voor vrouwelijke ondernemers, kunnen we dan ook alleen maar aanmoedigen. Zij verkozen vandaag Isabelle Ulenaers van het 100% natuurlijke cosmeticamerk Self tot de meest beloftevolle vrouwelijke ondernemer van het jaar.

Isabelle kreeg enkele jaren geleden het idee voor Self, dankzij haar dochtertje Michelle. Het meisje had last van eczeem en een erg droge huid. En toen Isabelle daar maar geen goede huidverzorgingsproducten voor vond, was het idee voor Self geboren.

“In plaats van alleen de symptomen te behandelen, was ik op zoek naar voedende crèmes die de tere (kinder)huid preventief konden beschermen zodat cortisone crèmes uiteindelijk niet meer nodig zouden zijn. En - even belangrijk - met respect voor de natuur en het natuurlijke karakter van de huid. Omdat ik hier maar geen product vond dat aan mijn eisen voldeed, kwam ik op het idee om zelf een 100% natuurlijke verzorgingslijn te creëren. Want als ik op zoek was naar zulke producten en die maar niet kon vinden, andere mensen waarschijnlijk ook niet,” vertelde Isabelle een tijdje geleden al aan NINA.be.

Vervolgens ging Isabelle op zoek naar een laboratorium waar ook consultanten werken die haar konden helpen bij het creëren van de verzorgingslijn. “Ik wist heel goed wat ik wel en niet in de producten wou, maar ik ben natuurlijk zelf geen laborant”, aldus de onderneemster.

En de rest is geschiedenis. Ondertussen verkoopt ze een uitgebreid assortiment: van crèmes tot scrubs, lotions, lippenbalsem en bodybutter. Allemaal 100% vegan en natuurlijk. En is ze dus door ondernemersorganisatie Unizo en de vzw Markant verkozen tot de meest beloftevolle vrouwelijke ondernemer van het jaar. “Ik ben altijd zo druk in de weer. Mijn eigen weg aan het zoeken en proberen op te boksen tegen hindernissen die je tegenkomt. Maar zo vergeet je soms om even terug te blikken en te appreciëren van waar je komt. Deze prijs is voor mij een erkenning voor de weg die ik al heb afgelegd, en dit geeft me echt een goed gevoel. Als je weet dat je je eigen kompas hebt en je buikgevoel kunt volgen, weet je dat je goed bezig bent.”