Deze slechte gewoontes boycotten je productiviteit

20 november 2018

09u03

1. Je checkt je telefoon om de haverklap

Een smsje van een vriendin, een telefoontje van je ouders of een melding van Instagram: er gebeurt altijd wel iets op het schermpje van je smartphone. Geen wonder dus dat we ons niet ten volle kunnen concentreren, wanneer het ding vlak naast ons ligt, terwijl we aan het werk zijn.

Tips:

- Schakel je telefoon uit, wanneer je een echt belangrijke taak moet uitvoeren.

- Leg je telefoon net buiten handbereik, zodat je hem niet ‘snel even’ kan oppakken.

- Schakel zoveel mogelijk de pushmeldingen van bepaalde apps uit.

- Gebruik je telefoon gedurende de werkdag alleen op voorafbepaalde tijdstippen.

2. Je geeft jezelf teveel werk

Kan je geen neen zeggen? Of wil je vooral aan jezelf bewijzen dat je een hoge workload wél aankan? Wat de reden ook mag zijn: vaak geven we onszelf meer werk dan we realistisch gezien aankunnen. Hierdoor daalt onze productiviteit, en krijgen we nog minder gedaan.

Tips:

- Check steeds je to-dolijst, vooraleer je een nieuwe taak aanneemt.

- Probeer realistisch in te schatten hoeveel verantwoordelijkheid je aan kunt.

- Schaam je niet om neen te zeggen.

3. Je werkt in een rommelige omgeving

Je bent maar zo productief als je omgeving je toestaat. De plek waar je werkt moet inspirerend zijn, en geen rommeltje waar je amper plaats hebt voor je laptop.

Tips:

- Neem 5 à 10 minuutjes de tijd aan het begin van je werkdag om je bureau volledig rommelvrij te maken.

- Vermijd eten terwijl je werkt.

4. Je houdt je niet aan een schema

Achter elk succesvol persoon zit een strak schema dat hem of haar helpt om het einddoel te bereiken. Zorg voor een plan van aanpak, en hou je daar ook aan. Zo werk je snel en efficiënt door, en zit je niet nodeloos elke nacht tot in de vroege uurtjes achter je computer te zwoegen.

Tips:

- Plan je taken in op basis van belangrijkheid of op basis van hun deadline.

- Geef jezelf een kleine beloning telkens je een taak van je lijstje kan afvinken.

- Wees realistisch bij het opstellen van je plan, en stel jezelf geen onmogelijke eisen.

- Panikeer niet wanneer je je planning moet aanpassen, dat hoort er nu eenmaal bij.

5. Vergelijk jezelf niet met anderen

Het werkt ongelooflijk demotiverend om jezelf constant te vergelijken met anderen. Er zal altijd wel iemand slimmer, rijker, knapper of getalenteerder zijn dan jij, dat is nu eenmaal hoe de wereld werkt. Laat jezelf er niet in negatieve zin door beïnvloeden, maar zie het juist als een drijfveer om zelf ook beter te worden.

Tips:

- Focus op je doelstelling en schrijf neer hoe je deze wil bereiken

- Omgeef jezelf met vrienden en geliefden, zij geven je ongetwijfeld energie.

