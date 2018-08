Deze mensen gooiden (noodgedwongen) alles om: "Zo romantisch is het niet, opnieuw beginnen" Margot C. Pol

27 augustus 2018

13u50

Bron: de Volkskrant 0 Carrière Alles omgooien - wie droomt er tijdens de zomervakantie niet van? Deze vijf mensen verlegden, soms noodgedwongen, radicaal de koers. "Zo romantisch is het niet, opnieuw beginnen."

An-Sofie Kesteleyn (29) begon een eetcafé

Van de een op de andere dag stopte de prijswinnende fotograaf An-Sofie Kesteleyn (29) met fotograferen.

"De dag dat mijn eigen eetcafé Paulette openging, begin 2017, was de eerste dag van mijn nieuwe leven. Nooit meer wekenlang uit een koffer leven, nooit meer die onrust: misschien word ik straks wel gebeld en moet ik ineens voor een fotografieopdracht naar Singapore of New York. Vanaf die dag was ik officieel restauranteigenaar in mijn eigen dorpje in de Vlaamse Ardennen. Al was opnieuw beginnen niet zozeer een bevrijding als wel superstressvol. Een businessplan, leningen aangaan, al mijn gespaarde fotografiecentjes gingen eraan op. Ik heb het een beetje onderschat. Pas nu we anderhalf jaar verder zijn, besef ik echt wat dit nieuwe leven inhoudt. Als ik vroeger zomaar een week weg wilde om te fotograferen, dan kon dat, maar die vrijheid is nu verdwenen: ik ben eigenlijk altijd hier, recht onder de kerktoren van Ename.

Tien jaar ben ik fotograaf geweest. Niet zo lang, maar ik werkte in een gigantisch tempo, ik was ambitieus en toch ook altijd wel een beetje paniekerig of ik rond zou kunnen komen. Ik heb zoveel mooie plekken gezien, maar na die tien jaar merkte ik dat de verwondering weg was. Het werd bijna arrogant, zat ik op uitnodiging van Fotofestival Knokke een maand op de prachtigste plekken van Mexico City om werk te maken, kon ik alleen maar denken: wanneer mag ik weer naar huis? Altijd weg zijn, altijd alleen, ik wilde dat leven niet meer.

