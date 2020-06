Deze lezeressen gooien hun leven helemaal om na corona: “Ik stop met werken en ga een pleegkind opvangen”

Carole (44) sluit haar winkel en verhuist naar Afrika: “Van de drukke zeedijk naar de Afrikaanse natuur. Ik kijk er zo naar uit”

Wie is ze?

• runt 18 jaar een kledingwinkel in Oostduinkerke

• is single

“In 2006 kwam ik voor het eerst in Tanzania, tijdens een vakantie met mijn moeder. Het was als thuiskomen. Mijn hele leven al zocht ik naar wie ik was en wat ik wilde, hier vond ik alles in één keer. Ik hoor het me nog zeggen: ‘Sorry, mama, je zal alleen terug moeten, ik blijf hier.’ Dat kon niet: ik had thuis een huis en een zaak. Ik moest terug naar België. Maar het idee bleef sluimeren.”

“Ik heb sinds 2002 een kledingwinkel op de zeedijk van Oostduinkerke. Het is een familiezaak, voordien was ze van mijn nonkel. Ik heb er altijd graag gewerkt: het contact met de klanten is fijn, en omdat er aan zee ook kalme periodes zijn, had ik regelmatig de kans om terug te keren naar mijn geliefde Afrika. Ik begon me te verdiepen in wildlifefotografie en maakte prachtige beelden van wilde dieren, zoals leeuwen en olifanten. Ik leerde er mijn toenmalige vriend kennen, een gids, die me alles bijleerde over de Afrikaanse bush. Het land trok steeds meer aan me, ik voelde me daar veel beter dan hier. Uiteindelijk maakte ik een beslissing: ik zou voor onbepaalde tijd naar daar gaan. Mijn huis zou ik verhuren en mijn personeel kon voorlopig de winkel openhouden. Alles was geregeld. En toen kwam corona.”

“De paasvakantie is voor winkels aan de kust enorm belangrijk. Het grootste deel van de voorjaarscollectie wordt dan verkocht. Dit jaar bleven onze deuren dicht. De hele collectie hangt nog in de rekken en intussen is de zomercollectie binnengekomen, die we, om uit de kosten te komen, óók nog zouden moeten verkopen. Een onmogelijke zaak, zeker zolang de tweedeverblijvers, een belangrijk deel van onze klanten, niet naar de kust mogen komen. Ik besefte heel snel: dit komt niet meer goed, het heeft geen zin om hier nog energie in te steken. Dat heeft mijn plannen veranderd. Ik ga de winkel sluiten, waardoor ik hier geen huis meer nodig heb. Dus dat ga ik verkopen in plaats van het te verhuren. En dan verhuis ik definitief. Ik heb vrienden in Zimbabwe die voor hun werk naar het buitenland gaan, ik kan voorlopig in hun huis wonen. Om een inkomen te hebben ga ik fotografie- en avonturenreizen organiseren. En ik blijf me specialiseren in wildlifefotografie.”

“Ik besef wat voor een ommekeer dit is: ik laat alles achter en kies voor een leven dat zowat het ­tegenovergestelde is van wat ik vandaag ken. Van de drukte van de zeedijk ga ik naar de rust en de stilte van de Afrikaanse natuur. Maar ik kijk er zó naar uit. Wie het heeft ervaren, om te slapen onder de sterrenhemel van Afrika, om een olifant op ­anderhalve meter van jou te zien passeren, om te voelen hoe dat prachtige dier jou even aanvaardt in zijn wereld, zal begrijpen wat ik ­bedoel. Ik ben er niet rouwig om dat corona alles in een stroomversnelling gebracht heeft. Het is alleen nog wachten tot we weer mogen vliegen: dan ben ik weg.”

Liesbeth (40) stopt met werken en gaat een pleegkind opvangen: “Tijdens de lockdown werden de verhalen alleen maar schrijnender”

Wie is ze?

• geeft eind augustus haar job als maatschappelijk werkster op

• is getrouwd, heeft een dochter van 5

“Twintig jaar heb ik gewerkt als maatschappelijk werkster. Met veel liefde: ik doe niets liever dan voor mensen zorgen. Maar er wrong iets. Ik heb zo vaak het gevoel gehad dat kinderen in armoede of kinderen met een moeilijke gezinssituatie niet genoeg gezien worden. Ik hoorde schrijnende verhalen, over mishandeling of barslechte thuissituaties, en ik wist: het enige wat er zal gebeuren, is dat dit kind op een wachtlijst komt, en – tenzij het echt om een crisissituatie gaat – pas over twee jaar hulp krijgt.”

“Tijdens de lockdown werd dat gevoel sterker. Mensen zitten op elkaars lip. De spanningen lopen op, en in sommige gevallen moeten de zwaksten dat ontgelden. Ik heb zoveel verontrustende dingen gehoord. Een man die belde: ‘Ik heb mijn vier kinderen in de kelder gestoken, ik kan ze niet meer aan.’ Hij bélt dan nog. Wat met hen die géén hulp zoeken? Ik hoor ook verhalen van kindjes uit eenoudergezinnen van wie de mama of papa naar het ziekenhuis moet, en voor wie geen ­opvang gevonden wordt omdat er zo’n tekort is aan ­tijdelijke pleegouders. Mijn eigen papa is zwaar ziek ­geworden toen ik twaalf was. Mama stond klaar om me op te vangen. Maar stel dat zij er niet geweest was?”

“Ik kon dat gevoel van machteloosheid niet meer aan. Ik heb, in volle coronacrisis, mijn ontslag gegeven. De vertrouwenspersoon op mijn werk reageerde begripvol, hij zei: ‘Jij zal altijd hulpverlener blijven, al is het dan voortaan misschien in een kleinere setting.’ Die woorden hebben iets in werking gezet. Als ik nu eens zélf in de tijdelijke pleegzorg zou stappen en een kindje een warme thuis zou bieden voor zolang het dat nodig heeft?”

“Ik heb er lang over gepraat met mijn man. Hij staat mee achter het idee. We hebben maar één dochter, Linde van 5, en er is plaats genoeg in ons huis en ons hart voor nog een kind. We hebben afgesproken dat de zorg vooral op mijn schouders zal komen, maar hij gaat mee alle opleidingen volgen. Voor mij is dat belangrijk: daar moet je met zijn tweeën volledig achter staan. Ook met Linde heb ik erover gepraat. Ik neem mijn tijd om haar voor te bereiden: op het feit dat er nog een kindje komt, maar vooral ook op het feit dat het na een tijdje wellicht weer zal vertrekken.”

“Tot 31 augustus blijf ik aan de slag als maatschappelijk werkster, ik wil mijn gezinnen niet in de steek laten zolang deze crisis duurt. Tegen die tijd hoop ik een ­andere, deeltijdse job te vinden buiten de zorg. Zo zal ik tijd én energie overhouden voor ‘ons’ pleegkind. Ik kijk er echt naar uit: ik zal het verschil kunnen maken voor een kind, meteen, op het moment waarop dat écht nodig is. En voor mezelf heb ik dat ellendige gevoel van machteloosheid kunnen omdraaien in hoop. De cirkel is voor mij helemaal rond.”

Carmen (34) kleurt haar grijze haren niet meer: “ Bij elke grijze uitgroei liep ik gestrest naar de kapper”

Wie is ze?

• zorgt voor twee pleegkinderen

• is gehuwd

“Ik was nog geen 18 toen ik mijn eerste grijze haar ontdekte. Dat heb ik van mijn mama: zij is ook jong grijs geworden. Ik vond het maar niks – grijs haar, dat was iets voor oude mensen – en begon het vrijwel meteen te kleuren. Meer dan vijftien jaar lang zat ik om de vijf weken bij de kapper. Kan je nagaan hoeveel tijd en geld ik eraan gespendeerd heb. Maar ik durfde er niet mee te stoppen. Mijn vriend en ik hadden een kleine brasserie, ik zag het niet zitten om met een uitgroei onze klanten te bedienen. Bovendien gingen we nog trouwen, en ik wilde niet met grijs haar op de trouwfoto’s staan. Dus bleef ik kleuren, al die jaren.”

“Toen we in maart in lockdown gingen en de kappers hun deuren moesten sluiten, was ik helemaal niet van plan om mijn grijze haar te laten groeien. Ik had snel een uitgroei, en aanvankelijk stoorde ik me daar best aan. Maar het gekke is: het wende. Na een tijdje zag ik het zelfs niet meer als ik in de spiegel keek. De beslissing groeide voorzichtig: zou ik na de lockdown niet ­gewoon doorzetten? Gedaan met die rommel op mijn haren, die uren in de kappersstoel, die vele honderden euro’s die ik eraan uitgegeven heb. Gedaan met kleuren!”

“Intussen zijn we enkele weken – en centimeters ­uitgroei – verder. Nog even en ik ben volledig grijs. En weet je wat? Het voelt goed! Vroeger begon ik na vier weken al te stressen omdat de uitgroei alweer zo zichtbaar was. Nu ben ik daar helemaal niet meer mee bezig. Ik geniet van mijn haar dat er, door het niet meer te kleuren, steeds gezonder uitziet. Mijn man – we zijn vier jaar ­geleden getrouwd – vindt het mooi, en van­ ­anderen hoor ik dat ik er niet ouder uitzie dan met mijn bruine haren: mijn gezicht en manier van doen verraden ­volgens hen dat ik ‘nog maar’ een dertiger ben. Alleen maar voordelen dus.”

“Geen idee of ik deze stap zonder de lockdown ooit had durven nemen, maar ik ben alleszins heel blij dat ik hem gezet heb. No way back voor mij, en aan iedereen die twijfelt, zou ik zeggen: gewoon doen!”