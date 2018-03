Deze 8 eigenschappen hebben succesvolle mensen gemeen Babette Rijkhoff

06 maart 2018

12u01 2 Carrière Welke kwaliteiten hebben succesvolle mensen gemeen? De Nederlandse presentator Thijs Lindhout (29) interviewde de afgelopen twee jaar meer dan 75 gasten voor zijn '100% inspiratie'-podcast. Van de Nederlandse astronaut André Kuipers tot zwemkampioen Pieter van den Hoogenband. Hij kwam uit op acht eigenschappen.

Thijs denkt dat veel mensen hun leven een zes geven. "Hun werk is oké, hun relatie is oké. Ze zijn niet ongelukkig, maar ook zeker niet gelukkig. Toch gaan ze niet voor die acht. Ze kiezen voor veiligheid. Zodat het zeker geen vier gaat worden." Hijzelf nam op zijn 21ste een diepe duik in de wereld van persoonlijke ontwikkeling. Hij verslond boeken, lezingen en workshops.

De opgedane inzichten paste hij zoveel mogelijk toe op zijn eigen leven. "Ik ging van loondienst naar eigen bedrijf, energielekken werden energiebommen, van studentenhuis naar luxe appartement en van vrijgezel naar verliefd." De kennis die Thijs heeft opgedaan, wil hij delen. Dit doet hij tijdens zijn eigen theatershow én omdat kennis nooit ophoudt, interviewt hij succesvolle mensen in zijn podcast. "Naarmate ik meer interviews deed, begon ik patronen te ontdekken. Eigenschappen die al deze mensen gemeen hebben." Dit zijn ze alle 8:

Eigenschap 1. Ze zijn heel gepassioneerd

"Waar gaat je hart sneller van kloppen? Bij welke activiteiten merk je dat de tijd vanzelf gaat? Maarten van der Weijden vertelde dat hij een jaar voor de Olympische Spelen elke dag, voor een jaar lang, vijftien uur in een zuurstoftentje sliep, elke dag naar het zwembad fietste, daar zeven uur trainde en dan weer terug op de fiets, eten en weer slapen in zijn tentje. Hij leefde als een monnik. Zag geen vrienden. Ik vroeg: dat moet een hel geweest zijn. Totaal niet, hij vond het geweldig! En zo zie je, je moet dingen wel superleuk vinden om te doen, anders houd je het niet vol."

Eigenschap 2. Focus!

"Als je zelf geen richting bepaalt, dan doet het universum dat voor je. Of zoals Remco Claassen - trainer en spreker - mooi zegt: ‘Als je geen plan maakt voor je eigen leven, word je ingezet voor andermans plannen.’ Toen ik in 2013 achter m’n bureau zat, zag ik het ineens voor me. Ik ben drummer, ik was altijd de clown van de band, daar kreeg ik energie van. Dus het moest iets worden met humor, muziek en inspiratie. En toen bedacht ik: een theatershow. Vijf minuten later had ik Carré aan de lijn. Drie maanden later stond ik in het theater met mijn eerste theatershow: 100% Thijs Show. Ik visualiseerde waar ik wilde zijn. Het gaf me focus."

Eigenschap 3. Heel hard werken

"Succes komt je niet aanwaaien. Iedereen die ik heb geïnterviewd, heeft er bovengemiddeld hard voor gewerkt. Toen je eind 2011 live keek hoe André Kuipers de ruimte in ging, dacht je waarschijnlijk niet aan de 33 jaar aan voorbereiding die hieraan vooraf is gegaan. 33 jaar! En presentatrice Eva Koreman is heel vaak afgewezen voordat ze uiteindelijk is aangenomen bij de radio. Ze zette door en inmiddels heeft ze op radiozender 3FM haar eigen vaste middagshow van 12.00 tot 14.00 uur. Een droom is uitgekomen. Door hard te werken. Fucking hard."

Eigenschap 4. Yes! Kritiek

"Van alle mensen die ik heb geïnterviewd, is Sylvana Simons degene die by far de meeste kritiek te verduren heeft. Ik interviewde haar in juni 2016. Ze had zich net bij de politieke partij DENK gevoegd en bemoeide zich stevig met de Zwarte Pietendiscussie. Iedereen had een mening over haar. Ik vroeg haar wat al die kritiek met haar deed. Ze zei: 'Niets. Ik heb geleerd dat het geen kritiek naar mij als persoon is maar naar mijn mening.' Moraal van dit verhaal: kies je eigen pad. Kritiek is een teken dat je goed bezig bent."

Eigenschap 5. Durf jezelf te zijn

"Ieder mens is uniek. Echter durft niet ieder mens zijn ‘uniekheid’ te omarmen. De meeste mensen passen zich als een kameleon aan hun omgeving aan. Gewenst gedrag van hun baas, gewenste mening van hun partner, gewenste grappen van hun vrienden. En laat me je één ding vertellen: als er iets is dat een energielek in je leven vormt, dan is het wel niet trouw te zijn aan jezelf. Het leven is geen zoektocht naar geluk en succes, het leven is een zoektocht naar connectie met jezelf. Als je 100 procent trouw aan jezelf bent, is het niet zo moeilijk om gelukkig te zijn."

Eigenschap 6. Rust

"De mensen die ik heb geïnterviewd, en die in mijn ogen ook écht gelukkig zijn, blijken allemaal een ritueel te hebben om in contact met zichzelf te blijven. Hierdoor kunnen ze stress, ondanks hun drukke leven, tot een minimum beperken. Ruben van Zwieten - dominee en ondernemer - vertelde dat hij eens in de maand bewust eenzaamheid opzoekt. Hij gaat dan op zondag een paar uur van huis zonder telefoon, het liefste de natuur in. Hij zegt: ‘in deze paar uur van eenzaamheid komen alle inzichten en komt alle wijsheid die ik de rest van de maand nodig blijk te hebben’."

Eigenschap 7. Try not to be a cunt

"Vroeger kon je erg succesvol worden door een eikel te zijn. Die tijden zijn veranderd. Je hebt anderen nodig om succesvol te worden en anderen zullen niet zomaar voor je gaan rennen. Oftewel: om succesvol te worden moet je een teamplayer zijn. En om een teamplayer te zijn moet je ‘likeable’ zijn. Jos Burgers - spreker en schrijver van managementboeken - is zo’n beetje de aardigste persoon ter wereld. Een van zijn leefregels is dat hij, als het niet langer dan een uur tijd kost, altijd anderen helpt. Hiermee brengt Jos ook een van zijn eigen marketingwetten in de praktijk: wat je geeft, krijg je terug."

Eigenschap 8. Weet wat je motiveert en waarom

"Een goede vriend van mij kwam laatst met een interessante oefening om te testen wat je motivatiebron is. Stel dat je je succes met niemand mag delen. Niemand van je vrienden en andere mensen in je omgeving zullen weten wat jij doet. Je moet het voor jezelf houden. Wat zou je dan doen? Pieter van den Hoogenband is na zijn topsportcarrière niet in het bekende zwarte gat gevallen. Hoe dat komt? Hij weet wat hem motiveert. Hij vindt zwemmen en zichzelf verbeteren het mooiste wat er is. Daarom zet hij zich nu in om organisaties en kinderen te motiveren om meer met sport te doen."