Met falen en opstaan De zussen achter drankenmerk Double Dutch Drinks worstelen met personeel vinden. "Omring je met mensen die slimmer zijn dan jij", tipt onze expert

30 september 2019

08u00 0 Carrière Joyce en Raissa De Haas (28) zijn tweelingzussen en de stichters van drankenmerk Double Dutch Drinks. Ze zijn sneller gegroeid dan ze ooit voor mogelijk achten, maar worstelen daardoor met het vinden van het juiste personeel.

Zussen Joyce en Raissa studeerden samen aan het University College Londen toen de gin-tonichype zijn hoogtepunt beleefde. Bij gebrek aan inventieve tonics op de markt, besloten ze er zelf te lanceren. Met hun gewaagde idee wonnen ze al snel awards en kregen ze grote klanten aan boord. “Vandaag verkopen we negen tonics in vierentwintig landen. We zijn sneller gegroeid dan ooit gedacht, en daar zijn we supertrots op, maar veel tijd om er bij stil te staan, is er niet. Onze grootste uitdaging is goede mensen vinden. We zijn jong, dus is het moeilijk om erachter te komen wat de juiste balans is. Een mix van cultuur, karakter, kennis en ook een soort van klik. Het is zoeken, maar ondertussen weten we wel hoe belangrijk het is. De juiste personen in je team hebben is cruciaal.”

Ook al heb je een wereldidee zoals de succesvolle Double Dutch Drinks-zussen, dan nog kun je het niet in je eentje klaren, zo weet expert Frederik Tibau, director of International Relations bij startups.be en scale-ups.eu. “Als je bedrijf groeit, heb je al snel een ander team nodig dan in de opstartfase. Omring je met mensen die slimmer zijn en die dingen beter kunnen dan jij.”

In balans

“De juiste mensen rond je verzamelen is een van de belangrijkste uitdagingen waar start-ups mee te maken krijgen. Investeerders in jonge bedrijven kijken meer naar de samenstelling van het team dan naar het concept of naar het potentieel. Je mag immers het beste idee ter wereld hebben, zonder de juiste mensen om het uit te voeren krijg je het niet gebolwerkt. Een topteam moet een van de prioriteiten zijn wanneer je een bedrijf opstart. Daarbij ga je op zoek naar mensen die je aanvullen, die complementair zijn en die tegenin je durven te gaan, zo houden ze je in balans. Ook zusjes zijn best complementair. Een bloedband kan een voordeel zijn, maar als je elkaar niet aanvult, is het net zo goed een nadeel.”

Versnelling hoger

“De ervaring die je mist in je bedrijf, moet je sowieso inhuren. Je omringt je met mensen die slimmer zijn dan jij en die dingen beter kunnen. Achter heel wat goed boerende start-ups zitten niet toevallig ervaren managementteams. Als je bedrijf snel groeit, heb je ook andere profielen nodig dan wanneer je in de opstartfase zit. Joyce en Raissa kunnen hun bedrijf perfect van 0 naar 1 brengen, maar als je dan écht een versnelling hoger wilt schakelen en exponentiële groei wilt realiseren, beland je in een nieuwe fase. En dan heb je CEO’s en COO’s met ervaring nodig. Zodra je naar het buitenland trekt, kom je in een ongemeen concurrentiële omgeving terecht, zeker in de sector van de frisdranken, en dus reken je best op mensen die het allemaal al eens gedaan hebben.”

Gezocht: ervaren rot

“Er zijn founders die het daar moeilijk mee hebben: soms lukt het niet om de leiding uit handen te geven, met alle gevolgen van dien. Joyce en Raissa hebben fantastisch werk geleverd, nu is het belangrijk dat ze een ervaren rot aantrekken die hun bedrijf naar de volgende fase kan brengen. Dat de dames zich voortaan meer op marketing en sales zullen toeleggen, is daarom een zeer slimme zet. Zo kunnen ze persoonlijke relaties opbouwen met hun leveranciers en producenten, en wat vaker naar Zuid-Afrika en de anderen landen in hun portfolio reizen. Vergeet niet: ‘Culture eats strategy for breakfast’. Als dingen fout lopen, heeft dat vaak met cultuuronbegrip te maken. In België doe je moeiteloos zaken met iemand die je niet kunt uitstaan. In grote delen van de wereld is het tegendeel waar. Daar moet je persoonlijke relaties uitbouwen en dan pas kun je verder. Wedden dat het in Zuid-Afrika binnenkort een stuk vlotter zal lopen?”

Tip van Frederik

“Wie naar het buitenland trekt, moet zijn huiswerk maken. Heel veel jonge bedrijven gaan in zee met de verkeerde partners en komen daar vaak te laat achter. Om dat te vermijden, kun je bijvoorbeeld uitvissen met wie je concurrenten samenwerken. Haal ook lokale mensen in huis die de markt, cultuur en de geplogenheden kennen en investeer in die relaties. Je zult hen misschien iets meer moeten betalen, maar ze zullen het waard zijn.”

