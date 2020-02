De Vlaming krijgt stress van work-lifebalans: “Die twee scheiden? Integreren, ja!”

Carrière “Ik heb een héél zwààr leven. Moeilijk, moeilijk, moeilijk”, zingt Brigitte Kaandorp. Iedereen kan het nummer van de Nederlandse cabaretdiva heerlijk meekwelen en er smakelijk om lachen. Omdat het een tikkeltje gedramatiseerd is, en er tegelijk een kern van waarheid in zit. It’s funny because it is true , helaas. Want steeds meer mensen gaan gebukt onder stress, en daar zit een slechte work-lifebalans voor iets tussen. Het goede nieuws: volgens expert Anja Van Nueten kan je daar iets aan doen.

Sommige mensen weten werk en privé perfect te balanceren. Neuropsycholoog Elke Geraerts, de oprichtster van het consultancybedrijf Better Minds At Work, bijvoorbeeld. Toen ik haar mailde met de vraag voor een interview, stond ze namelijk op de skilatten. Een mailtje beantwoorden tijdens een skivakantie? Kan ze. Maar voor een telefonisch gesprek heeft ze - heel begrijpelijk - vriendelijk bedankt. Om maar te zeggen dat ze het professioneel koorddansen perfect onder de knie heeft. Dat geldt ook voor haar collega Anja Van Nueten, die als coach en trainer aan de slag is bij Better Minds at Work. Haar kreeg ik aan de lijn tussen de soep en de patatten. Letterlijk, want ze was net het avondeten aan het bereiden voor haar kinderen. En ja, dat vond ze prima.

Jammer genoeg bezit niet iedereen dat talent. Dat blijkt nog maar eens uit een nieuw onderzoek van de SERV Stichting Innovatie & Arbeid. Dat toont aan dat één op de twee zelfstandige ondernemers in Vlaanderen geen werkbaar werk heeft. De grote boosdoener: het evenwicht tussen werk en privé dat ze niet onder de knie krijgen. Drie maanden geleden kwam de SERV ook op gelijkaardige resultaten uit bij werknemers. Een recordaantal lijdt aan werkstress, 300.000 van hen krijgen werk en privé niet gecombineerd.

Whatsapp-gesprek met collega’s

We gaan dus met z’n allen in het rood. En dat gebeurt wel degelijk meer dan vroeger, meent Anja Van Nueten. “De digitalisering speelt daar zeker een rol in. Door alle technologische veranderingen en de komst van sociale media kunnen we continu met elkaar in verbinding staan. Dat betekent dat we mails kunnen lezen op vakantie, maar evengoed dat we een Whatsapp-groep hebben met de collega’s en online kunnen shoppen tijdens de werkuren. Het nadeel is dat we hierdoor het gevoel krijgen dat we altijd bereikbaar moéten zijn. Dat levert stress op, zeker als je andere zaken begint te verwaarlozen, zoals tijd voor jezelf en je gezin.”

Je zou ook kunnen denken dat onze stress is toegenomen omdat er nu eenmaal meer werkdruk is. Logisch, toch? Al klopt die redenering niet helemaal. “We zijn volgens mij niet per se meer, maar wel meer inefficiënt gaan werken”, stelt Van Nueten. “We zetten ons ’s ochtends aan onze bureau, maar plopt er een mail binnen, dan klikken we er meteen op. Komt er een collega langs, dan slaan we een praatje. Intussen surfen we nog even rond op internet. Zo gaat het natuurlijk niet vooruit. We zijn met andere woorden voortdurend aan het multitasken. Of beter gezegd: we doen een poging tot, maar switchen in feite van de ene taak naar de andere, waardoor onze aandacht in niemandsland strandt.”

Één geheel in plaats van fiftyfifty

Die combinatie van factoren zorgt ervoor dat het evenwicht tussen werk en privé soms zoek is. Paradoxaal genoeg wordt dat gevoel uitvergroot omdat we er meer belang aan hechten. Net omdat we er zo op focussen, voelt het aan als dansen op een slappe koord. “Hier verliezen we kostbare energie mee. Door je job en je leven elk aan één kant van een weegschaal te leggen, impliceer je dat mensen vooral plezier halen uit hun vrije tijd en dat hun baan energie vreet. Zo zit de realiteit niet in elkaar”, kaart Van Nueten aan.

“De term ‘balans’ lijkt trouwens te suggereren dat je een 50/50-verdeling moet maken. Ook nonsens. Sommige mensen zullen veel gelukkiger zijn met een 60/40-verdeling. In plaats van ze fiftyfifty proberen te verdelen, is het zinvoller om werk en privé in elkaar te laten overvloeien. Door alle communicatiemiddelen van vandaag gaat het gewoon niet anders. Iedereen stuurt toch eens een berichtje naar z’n vrienden vanop de werkvloer? En iedereen neemt z’n werk toch eens mee naar huis? Volgens mij zou het ons veel minder stress opleveren als we de twee meer zouden integreren.”

Want hoe je het ook draait of keert: het grootste deel van je tijd breng je door op je werk. En dat heeft sowieso een impact op je persoonlijkheid. Van Nueten: “Wie je bent, wordt mee gevormd door je job. Soms vertellen mensen tijdens workshops dat ze zichzelf niet kunnen zijn op het werk, dat ze zich anders gedragen. Dat dat kost toch geweldig veel energie?”

Tips

Kortom, echte balans gaat volgens Van Nueten over je werk, persoonlijke ontwikkeling, gezinsleven en sociale relaties als één geheel te beschouwen. “Al deze facetten zijn even belangrijk en hieraan evenveel aandacht besteden, zorgt voor dat felbegeerde evenwicht. Zeker als je werkt vanuit een passie. Maar wanneer je doet wat je graag doet, schuilt het gevaar erin dat je blijft doorgaan. Dan moet je vooral oppassen dat je job je leven niet overneemt. Wees ervan bewust dat je baan maar één onderdeel is van alle facetten. Sta af en toe even stil of je voldoende aandacht schenkt aan je gezin, vrienden en je gezondheid.”

“Stel ook duidelijke grenzen”, tipt de coach nog. Vraagt je baas bijvoorbeeld om een presentatie voor te bereiden, maar moet je dan flink wat overuren draaien? Durf dan neen te zeggen. En ga niet meteen bij het ochtendkrieken aan je smartphone en laptop, maar neem bewust de tijd om gezellig met je huisgenoten te ontbijten. “Als zelfstandige kan je dit zelf regelen. In bedrijven vraagt dit wederzijdse flexibiliteit van de werknemer en de werkgever. Zo is het goed mogelijk dat je vroeger mag stoppen om je kinderen van school te halen, maar dat je na hun bedtijd nog even verder de draad opneemt. Of wie weet mag je een Zalando-doos laten leveren op je werk. Maak gewoon eerst je mail of presentatie af, voor je die openscheurt. Kies om voor de volle 100% bezig te zijn met je werk óf je privé, maar niet met beide tegelijk.”