De meeste influencers verdienen minder dan je denkt Liesbeth De Corte

22 juni 2018

12u51

Bron: Refinery 29 0 Carrière Een blik op je Instagramfeed en je zou denken dat al die influencers een glamoureus leven leiden. Ze poseren amper met dezelfde outfit, en als ze niet van een koffie nippen in een hippe bar, zitten ze wel in een of ander paradijselijk oord. Een nieuwe studie heeft berekend hoeveel ze juist verdienen, en dat bedrag kan wel eens tegenvallen.

Volgens Mathias Bartl is het toch niet zo simpel om je brood te verdienen met sociale media als YouTube of Instagram. De professor aan de Offenburg University of Applied Sciences in Duitsland heeft ontdekt dat 97 procent van zijn onderzochte social media influencers amper € 14.600 per jaar verdient. Dat is iets meer dan € 1.200 in de maand, niet meteen een bedrag om over naar huis te schrijven dus.

De overige 3 procent behoort wel tot het neusje van de zalm. Bartl keek bijvoorbeeld naar YouTubegebruikers met meer dan 7 miljoen abonnees. Zij kunnen meer dan € 256.000 opstrijken voor een video partnership.

Heb je toch zo'n donkerbruin vermoeden dat er een influencer in jou schuilt of wil je een centje bijverdienen? Dan moet je volgens Tribe, een bedrijf dat merken koppelt aan influencers, toch al heel wat volgers achter je geschaard hebben. Iemand met 3.000 tot 10.000 volgers kan tussen de € 50 en € 100 verdienen met een Instagrampost. Mensen met 25.000 tot 50.000 volgers kunnen met één post hun bankrekening zien aandikken met € 200 tot € 285.

Toch is het geen fluitje van een cent om op die manier geld te verdienen, vertelt Lisa Target van Tribe aan Business Insider. "Hun grootste troef is dat ze authentiek zijn", legt ze uit. "Enkel en alleen als ze schrijven over iets dat ze geweldig vinden, gaan andere mensen die mening overnemen."