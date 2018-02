De Japanse tip om maandagmorgen wél graag te gaan werken Eva Van Driessche

11 februari 2018

18u40

Bron: Marie Claire UK Carrière Zondagavond. Eigenlijk ben je nog aan het uitbollen van een ontspannend weekend, maar zachtjes voel je de spanning alweer stijgen. Een kramp in je buik, het opspannen van je nekspieren, een algehele malaise. Het zondagavondgevoel is veel mensen bekend. Ze voelen zich nu al ellendig omdat ze opkijken tegen maandag. Een beetje Ikigai kan helpen.

Ken Mogi schreef The Little Book of Ikigai, over het Japanse concept waarbij je leeft met een reden. Het geeft je leven zin en daardoor ook de goesting om verder te doen. Door een beetje Ikigai op je werk toe te passen spring je maandag met veel (of toch iets meer) zin je bed uit. En of we dat kunnen gebruiken!

Start met een ochtendritueel

De ochtend blijkt je meest productieve periode, ja, zelfs als je dolgraag uitslaapt. Door iets vroeger je bed uit te komen haal je meer uit je dag. "Je brein is opgefrist na de nacht, klaar om nieuwe informatie op te slaan.", zegt Mogi. Om je ochtend meteen goed te beginnen start je best met iets dat je graag doet. Een lekkere koffie maken, de krant lezen of een zonnegroetje. "Er komt zo dopamine vrij in je hoofd, waardoor je opstaan gaat verbinden met een beloning."

Neem geen genoegen met 'goed genoeg'

Kodawari is een basisprincipe van Ikigai en het betekent dat je op de kleine details moet letten. "Het beste van jezelf verwachten maakt jou niet alleen gelukkiger, andere mensen zullen je ook gaan bewonderen voor je werk."

Zoek naar je 'flow'

Flow is een staat waarin mensen zo opgaan in hun werk dat niets anders er toe doet.Die bereik je door mindful te zijn tijdens de werkdag. In plaats van op automatische piloot over te schakelen zodra je op kantoor komt, sta je af en toe stil bij wat je doet en wat je er leuk aan vindt. Al is het je mailbox opruimen zodat die weer helder is of fijn brainstormen met je collega's.

Ontdek je passie

Niet iedereen heeft de luxe om van een passie een job te maken, soms is een job ook gewoon geld verdienen. Als dat het geval is, kijk dan verder dan je job. "Voldoening komt uit het maken van iets van A tot Z", zegt Mogi. Maar dat kan net zo goed een kookcursus zijn die je afwerkt, of een yogamove die je eindelijk onder de knie krijgt.