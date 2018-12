De evaluaties komen eraan, maar hoe vraag je loonsverhoging? Meredith Van Overloop

12 december 2018

11u08

Bron: Goed Gevoel 0 Carrière Droom je van loonsopslag, maar blijf je de vraag uitstellen omdat je bang bent voor een negatieve reactie? Een gesprek over loon aangaan is niet evident, maar met de raad van experte Meredith Van Overloop verhoog je je kansen op een geslaagde afloop.

Meredith Van Overloop, auteur van ‘Het Overloop Effect, 7 hefbomen voor een betere werksfeer’, en van ‘Niet perfect, toch content’ en zaakvoerder van Triangis Coaching & Training Solutions: “Een goede voorbereiding is het halve werk. Informeer je over de interne richtlijnen. Wat is de procedure? Kom te weten hoe collega’s die al eerder loonsopslag kregen, dat hebben aangepakt. Naast de officiële richtlijnen zijn er namelijk ook onuitgesproken gevoeligheden die eigen zijn aan elke organisatiecultuur en/of leidinggevende. Degene die beslist over een loonsverhoging, zal de vraag stellen: ‘Waarom zou ik je opslag moeten geven?’ Ook daarop moet je je voorbereiden. Bekijk je prestatie van het voorbije jaar en verzamel zinvolle feiten zoals bijvoorbeeld geld dat je bespaard hebt door een actie of een beslissing, onbetaalde overuren... Onderbouw je successen met cijfers. Als je alle nuttige interne informatie bij elkaar geharkt hebt, en je je daarbij ook goed voorbereid hebt over je eigen prestaties en de reden waarom je loonsverhoging verdient, is het tijd om het gesprek aan te gaan. Kies daarbij een gepast moment. Valt het gesprek net na het behalen van een succes, of valt het midden in een besparingsronde? Een goedgekozen timing is zeker een van de succesfactoren.

Let tijdens het gesprek op je houding: toon jezelf open en zelfverzekerd. Vermijd twijfelwoorden zoals ‘in principe’, ‘misschien’ of ‘eventueel’. En laat defensieve reacties en grote emoties achterwege als je niet meteen een positief antwoord krijgt. Hou er rekening mee dat de beslisser misschien (nog) geen loonsverhogingen mag toekennen. Toon je bereid om in verschillende stappen te werken, of een nieuwe afspraak te maken. Je kan beter op een rustige manier en op lange termijn een goed resultaat behalen, dan op korte termijn alles uit de kan te willen halen, waarbij je jezelf voorbijloopt.”