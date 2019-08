Exclusief voor abonnees De eerste dag na de vakantie overleven doe je zo Alex van der Hulst

22 augustus 2019

11u57 0 Carrière De gevreesde en onvermijdelijke dag komt er weer aan: De maandag na de vakantie. Hoe houd je dat relaxte gevoel vast? Wat doe je met de uitpuilende mailbox? En hoe vermijd je het ‘post holiday syndrome’?

Dat sombere gevoel na je vakantie, daar zijn de termen post-holiday syndrome, post-vacation blues en post-travel depression voor bedacht. Het is een bekend fenomeen, zeker na lange en verre reizen. Je voelde je zo goed en ontspannen, had mooie voornemens en eenmaal thuis blijkt alles hetzelfde te zijn. Als je echt buikpijn krijgt van het idee dat je weer moet beginnen en aftelt naar de volgende vakantie is er iets structureel mis. “Geef je dagen of weken cijfers”, adviseert loopbaancoach Ester de Bruine. “Probeer te snappen waarom je onvoldoendes geeft. In de vakantie wordt soms bedacht het roer helemaal om te gooien. Maar het is niet gezegd dat je gelukkig wordt van ontslag nemen en een bed & breakfast beginnen. De kunst is om voorzichtiger bij te sturen. Probeer te bedenken wat je wel leuk vindt en wat niet.”

