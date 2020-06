De coronaswitch: Zahra (27) werkte als administratief bediende en is nu freelance publiciteitsagente

Nog nét voor de lockdown startte Zahra met een nieuwe job als polyvalent administratief bediende. “In mijn vorige job deed ik eigenlijk een beetje van alles en nog wat: van klantenprofielen aanmaken over websitebeheer tot de Facebook- en YouTubepagina’s up-to-date houden. Ook al had ik best wat ervaring in die sector, eigenlijk deed ik die job nooit écht graag. Omdat er steeds minder bestellingen binnenkwamen, werd ik na vier weken plots tijdelijk werkloos. Omdat er niet meteen zicht was op verbetering, besloten ze niet veel later mijn contract niet te verlengen.”

“Door die plotse werkloosheid kreeg ik een dubbel gevoel. Terwijl ik verwachtte dat ik het vooral erg zou vinden, besefte ik meer en meer dat ik éígenlijk echt al jaren de foute job deed. Alleen was ik bang om opnieuw lang zonder werk te zitten, want tijdens mijn vorige zoektocht zat ik een maand of vier zonder deftig inkomen.”

De verantwoordelijke zei dat ze altijd op zoek zijn naar spontane mensen zoals ik

“Na een gesprek met mijn vriend, begon het tij te keren. Hij zei lachend dat ik de verkoop in moest gaan, ‘omdat ik het toch altijd goed kon uitleggen’. (lacht) En hoewel hij dat initieel als mopje bedoelde, spookten zijn woorden wel door mijn hoofd. Ik begon het internet af te speuren op zoek naar jobs in verkoop. Vaker op de baan zijn, met mensen praten en in beweging zijn? Dat klonk helemaal zo slecht niet. Tot ik op een dag een vage vacature tegenkwam bij meubelwinkel T&T Design. Ik besloot hen op te bellen en had een erg goed gesprek. Alhoewel er eigenlijk geen échte vacature was, zei de verantwoordelijke dat hij wel op zoek was naar spontane mensen zoals ik. En zo ging de bal aan het rollen.”

“De job van publiciteitsagente was in eerste instantie niet wat ik in gedachten had, want je werkt op commissie en moet ook een eenmanszaak opstarten mét een klein startkapitaal. Niet zonder risico, dus daar moest ik wel even over nadenken. Hoewel het logisch is dat zelfstandigen in het begin in hun zaak investeren, was dit voor mij toch een grote drempel. Ik zat hiervoor enkele maanden zonder werk en daardoor dus ook krap bij kas. Mijn gespaarde centjes opgeven voor een nieuw avontuur? Dat was niet zo evident.”

“Maar na wat getwijfel, besloot ik ervoor te gaan. Twee weken geleden ben ik met de opleidingen gestart en vanaf volgende week ontvang ik onze eerste klanten als publiciteitsagente. Eigenlijk lijkt mijn job op die van een vertegenwoordiger. Wij verkopen bij T&T Design enkel via mond-op-mond-reclame. Mensen komen langs bij ons in de showroom op afspraak. Dan moet ik mijn beste beentje voorzetten, want ik werk op commissie. Ik voel nu al zo'n ongelooflijke klik met de job en ook de baas zegt dat hij vindt dat ik het goed doe. Je weet nooit hoe het gaat lopen, maar ik ben erg enthousiast over deze nieuwe start en ik heb er een goed gevoel bij. Ik hoop echt dat ik eindelijk iets gevonden heb dat ik graag doe en waarmee ik iets kan verdienen!”