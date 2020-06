De coronaswitch: Thierry (42) werkte in de eventsector en begon een eigen bedrijf met ontsmettingszuilen

Het was even wennen toen Thierry Peeters tijdens de lockdown plots huisvader werd. “Normaal werk ik als freelance consultant in de sport- en eventsector. Het was de bedoeling dat ik in april met een nieuwe opdracht zou beginnen, maar die werd on hold gezet door de pandemie.”

En dat was niet de enige bezigheid van Thierry die in het water viel. “In 2003 begon ik afterworkparty’s te organiseren, de zogenaamde Pré-Soirée. Vroeger vonden die telkens plaats in Café Local in Antwerpen, maar de voorbije vijf jaar zochten we daar telkens nieuwe locaties voor.”

“Ons laatste evenement was op 11 maart in de Carré in Willebroek. Toen kregen we nog goedkeuring van de gouverneur om een evenement te organiseren met 950 mensen. De dag daarna werden events afgelast en niet veel later sloten cafés en restaurants de deuren. Wanneer er opnieuw grote evenementen zullen kunnen worden georganiseerd, is ook nu nog koffiedik kijken.”

Zuilen op elk event

“Op vrijdag 13 maart werd ik tot huisvader gebombardeerd. Mijn vrouw werkt als apotheker en kon wel nog aan het werk. Eerst was dit een goede kans om wat gemiste tijd met m’n twee kinderen in te halen, maar toen werd het april en begon het bij mij te kriebelen om terug iets te ondernemen. Stilzitten is niet mijn ding.”

“Samen met een bevriende collega die een feestzaal uitbaat, kwam ik op het idee om met Safehands.be te starten. Ik was aan het dromen over het organiseren van nieuwe events en ‘was uw handen’ was toen hét advies dat overal gedeeld werd. Mocht er ooit nog een event mogen doorgaan, zou een zuil met ontsmettingsmiddel broodnodig zijn.”

“Na wat opzoekwerk kwam ik erachter dat zulke zuilen nog niet verhuurd werden, hoewel veel organisatoren er een beroep zouden moeten op doen. Ik heb me dan in die materie verdiept en heb bekeken hoe we zelf zo eentje zouden kunnen maken, met het oog op verhuur. Een bedrijf uit Dendermonde ging voor ons aan de slag. Maar omdat de markt zo aan het groeien is, verkopen we de zuilen nu ook. En het is een gigantisch succes. Ondertussen voorzien wij meer dan 200 verschillende bedrijven van ontsmettingspalen: van advocatenkantoren tot winkelketens.”

“Uiteraard kijk ik uit naar een toekomst waarin ik weer events kan organiseren, het is tenslotte de sector waar mijn hart ligt. Maar ik ben er zeker van dat ook daar onze zuilen nog van pas komen.”