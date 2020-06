De coronaswitch: studente Klare (19) werkte voorheen in de horeca en heeft nu een eigen glampingbedrijf

De 19-jarige Klare studeert communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool in Gent. Om een centje bij te verdienen, werkt ze normaal bij in de horeca. “Door de coronacrisis kon ik daar dus niet mee verdergaan. Ook een citytrip naar Valencia met mijn drie beste vriendinnen, viel in het water. Toen kregen we een idee: ‘Waarom organiseren we geen glamping in onze eigen tuin?’. We kochten een mooie glampingtent, kozen een datum uit en zo ging de bal aan het rollen.”

“Ik begon verder na te denken en zag wel potentieel in heel dat glampinggebeuren. Mensen zouden toch niet zo snel het land uit kunnen en staycations zitten helemaal in de lift. Dus besloot ik de tent over te kopen van mijn vriendinnen. Vervolgens speurde ik interieurzaken af op zoek naar leuke decospulletjes om ze aan te kleden. Zo is ‘Klamping’ geboren.”

Wat mag je verwachten van Klamping? “Ik voorzie een uitgeruste glampingset met opgedekte bedden, low-diningtafel, kussentjes, verwarmingselement, vuurschaal, afwasplaats, plantjes en nog veel meer. Die set zet ik op bij mensen in de tuin of op plaatsen die de mensen zelf kiezen”, vertelt Klare.

Glamping op de trouw

En daar stopt het niet. “Er zijn ook uitbreidingsmogelijkheden bij de set, met alles wat je nodig hebt om te eten en te koken. Denk: potten, pannen, een gasvuur etc. En ook spelletjes om je te amuseren als Kubb en petanque.”

“Ik hoop met Klamping vooral mensen te bereiken die dit jaar van een staycation willen genieten. Momenteel heb ik zeven reservaties, maar alles moet nog wat op gang komen. Wat erg leuk is, is dat de set ook geboekt wordt voor huwelijken en communies.”

“Wat twee weken geleden begon als een impulsief idee, is ondertussen een écht bedrijfje geworden. Ik werk onder het statuut van student-ondernemer. Het doel is niet echt om er later ooit mijn fulltime job van te maken. Het is zeker leuk om dat nu als student in mijn vakanties en weekends te doen. Als dat mogelijk is, wil ik dat later combineren met mijn job.”

Meer info vind je op de website of op de Instagrampagina.