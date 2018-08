De angst dat robots onze banen overnemen is onterecht. Ze zorgen juist voor veel werk Marloe van der Schrier

31 augustus 2018

14u13

Bron: AD 1 Carrière Zelfs ondanks de opkomst van kunstmatige intelligentie zijn er banen genoeg, schrijft Ben Rogmans. Toch trekt hij in zijn boek Geen paniek! aan de bel. "Het probleem is een mismatch tussen vraag en aanbod."

Rogmans, directeur van Arbeidsmarktkansen.nl en mede-oprichter van onderzoeksbureau Intelligence Group, maakt zich absoluut geen zorgen over het aantal banen. Zelfrijdende auto’s, elektrische auto’s en slimme huizen zorgen voor "ongelooflijk veel extra werk terwijl de oude systemen – stoplichten, verkeersborden – voorlopig nog in stand moeten blijven", zegt hij. "Maar er is een mismatch tussen vraag en aanbod. De mensen zijn er niet."

