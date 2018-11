De 7 mooiste coworkingplekken in België Timon Van Mechelen

20 november 2018

08u11 0 Carrière De groep kantoornomaden die overal kunnen werken wordt steeds groter in ons land en daar wordt natuurlijk gretig op ingespeeld. Om hen te verleiden, opent het ene na het andere prachtige coworkpand de deuren in de grote steden. Wij selecteerden voor jullie de 7 mooiste.

1. Fosbury & Sons The Office ‘Boitsfort’ – Brussel

Twee jaar na de opening in Antwerpen – waarover later meer in dit artikel – richt het bedrijf Fosbury & Sons zich sinds deze week ook op de Brusselse markt. Afgelopen vrijdag opende in het modernistisch gebouw van de Pools-Belgische architect Constantin Brodzki feestelijk de nieuwe vestiging aan de rand van het Zoniënwoud. Net als in Antwerpen zorgden ook hier de interieurarchitecten van Going East voor het indrukwekkende interieur. Fosbury & Sons ‘Boitsfort’ neemt 7.000 vierkante meter in beslag - verdeeld over 7 van de 9 verdiepingen van het gebouw, met drie extra verdiepingen onder de grond voor parkeren. Food partner Coffeelabs voorziet er het verse eten, op de 8ste verdieping bevindt zich een bar.

Meer info: fosburyandsons.com.

2. Ampla House – Gent

Na vijf jaar in New York gewoond te hebben, keerde Belgisch ondernemer William Vanmoerkerke 3 jaar geleden terug naar België en settelde hij zich in Gent. Als consultant had hij in New York geproefd van de inspirerende sfeer die er leeft bij bekende coworkingplekken als NeueHouse en Soho House, en zo’n professionele maar tegelijk huiselijke werkplek miste hij hier in ons land. Zo groeide het idee van Ampla House: een nieuwe coworkingplek in Gent die huist in een vervallen neoclassicistische patriciërswoning met zicht op de Gentse coupure. Het interieur is zo ontworpen dat het niet enkel stijlvol oogt, er werd zorgvuldig nagedacht over elk praktisch detail. Denk op maat gemaakte ergonomische stoelen, geluiddempende vloerbekleding in stijl tot een ingenieus aircosysteem voor een constante temperatuur. Verder is er ook nog een fitnessruimte in het gebouw.

Meer info: amplahouse.com.

3. Wagenoord - Mechelen

Exact een jaar geleden opende Wagenoord, een coworkingplek die in de voormalige Festraets garage in Mechelen-Noord huist, de deuren. Op zoek naar een geschikte kantoorruimte om te delen, stootten 6 ondernemers op het gigantische industriële pand met een oppervlakte van 1.500 vierkante meter. Ze redden het van de afbraak en herbestemden het tot coworkingplek voor jonge ondernemers, inclusief eetbar, (af te huren) evenementenruimte en atelier.

Meer info: wagenoord.be.

4. Fosbury & Sons – Antwerpen

Goed, het is misschien een béétje oneerlijk om 2 keer hetzelfde bedrijf in één lijst te vermelden, maar ook in de Scheldestad steekt Fosbury & Sons er nu eenmaal met kop en schouders bovenuit. Het Antwerpse filiaal opende 2 jaar geleden de deuren in de WATT-toren en is ondertussen al uitgebreid naar maar liefst 5.000 vierkante meter. Ook hier waren de interieurarchitecten van Going East verantwoordelijk voor het prachtige interieur, dat je rechtstreeks naar een hippe werkplek in pakweg New York katapulteert. De mensen van Coffeelabs voorzien het eten en drinken.

Meer info: fosburyandsons.com.

5. Dokwerkers – Gent

Pal in – je raadt het al – de Gentse haven vind je de coworkingplek Dokwerkers. Op een oppervlakte van 3.000 vierkante meter kun je zowel aan bijvoorbeeld een grote tafel werken, in aparte kantoren of aan een staanbureau. Hier wordt geen eten voorzien, al is er wel een keuken waar je zelf iets kun klaarmaken. Verder is er ook nog een groot salon, waar je even kan ontspannen door bijvoorbeeld een spelletje op de PlayStation te spelen. Dokwerkers is iets minder chique dan de voorgaande adresjes, maar straalt dankzij het industriële karakter en het prachtige uitzicht wel minstens evenveel charme uit.

Meer info: dokwerkers.gent.

6. Sanba - Antwerpen

Sanba lijkt op een mooie koffiebar, maar is veel meer dan dat. Je kunt er daadwerkelijk een cappuccino drinken, maar evengoed ook werken, lunchen, feesten of, ja waarom niet, gewoon wat rondhangen of lezen. Staan dus ook in de definitie van SANBA: coworking space, event ruimte en ontbijt- en lunchkantine. En wacht tot je het gebouw zelf ziet. SANBA is gevestigd in een voormalig magazijn van de Red Star Line op de Rijnkaai. Designduo PJMARES nam het interieur voor zijn rekening, met een ietwat tropische geheel als resultaat.

Meer info: Facebook Sanba.

7. Factory Forty

Wat Factory Forty onderscheidt van de rest is dat ze een tuin hebben waar je in de zomer in het zonnetje kan werken vanop je laptop. Al is de hele ruimte eigenlijk erg licht door de grote ramen, dus ook in de winter is het er aangenamer vertoeven dan onder een tl-lamp op een standaard bureau. De sfeer is er los, je kunt er gewoon een stoel uitkiezen, je ergens neerplanten en van start gaan. Nog een leuke extra is dat er een zaal is waar je een siësta kan doen.

Meer info: factoryforty.be.