Dag van de baas: streng of sympathiek, welk soort baas hebben we het liefst? Sophie Vereycken

08u22 11 thinkstock Carrière Vandaag is het nationale dag van de baas. Voor wie nu uit de lucht valt: geen nood, dat wil niet zeggen dat je pralines of bloemen moet meenemen voor je chef. Het betekent wél dat rekruteringsbureau Hays eens polste naar wat Belgen nu belangrijk vinden in een goede baas. Benieuwd of die van jou eraan beantwoordt?

Geven we de voorkeur aan de sympathieke peer of eerder de norse rechtvaardige rechter? Gaan we voor democratie of heerst er een dictatuur op de werkvloer? Uit de bevraging van Hays blijkt dat de meeste Belgen zich het best voelen bij een coachende baas. Maar liefst 70 procent van de respondenten gaf aan een leidinggevende te willen die hen helpt om zich ook op de lange termijn professioneel te ontwikkelen.

De ideale baas

De coachende baas staat dus met stip op nummer één. Een interesse in de carrière van de werknemer vindt 70 procent erg belangrijk. Daarnaast geven we de voorkeur aan iemand die democratisch is (23 procent) en andere betrekt bij besluitvorming en het doorvoeren van nieuwe ideeën. Zo'n 4 procent van de Belgen zoekt iemand die gezag uitstraalt, iemand die streng maar eerlijk is en duidelijk maakt wie de leiding heeft.

Wat werkt het best?

Volgens Robby Vanuxem, Managing Director van Hays België, kennen de beste leiders een combinatie van verschillende leiderschapsstijlen. Zij kunnen de manager en de mentor, de collega én de adviseur zijn. "Je moet als leider weten wanneer je welke stijl moet toepassen. De gezaghebbende (bevelende) en dwingende stijl zijn een uitzondering op deze regel. Het zijn negatieve leiderschapsstijlen die best enkel worden toegepast in ernstige crisissituaties. Eigenlijk zijn die stijlen niet meer van deze tijd, ze worden alleen als laatste uitweg gebruikt om harmonie in een bedrijf te herstellen."

Uit het onderzoek blijkt dat de democratische stijl door de medewerkers het meest gewaardeerd wordt, zo krijgen ze immers het gevoel dat hun meningen gewaardeerd worden. Dit versterkt immers het vertrouwen en zorgt voor minder – soms belemmerende - hiërarchie in het bedrijf.

Investeren in opleiding

Het allerbelangrijkst vinden de Belgen echter een begeleidende functie. "Coaching is meer dan alleen een opleiding betalen. Door nauw contact te houden met je team kan je makkelijk te weten komen wie onder hen topprestaties leveren. Goede managers kijken vooruit, ze voorspellen welke functies hun teamleden over 5 jaar zullen uitoefenen binnen het bedrijf”, aldus Vanuxem.