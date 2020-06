Corona heeft werknemers veerkrachtiger gemaakt: “Nu is het aan de werkgevers en de managers!”

Carrière Neen, de coronaperiode was allesbehalve een eitje. Maar ze heeft veel werknemers ook veerkrachtiger gemaakt. “We zijn meer gaan bewegen, gezonder gaan koken en hadden meer aandacht voor onze work-life balance”, zegt welzijnsexpert Ann De Bisschop (52). “Nu moeten we die gezonde gewoontes vasthouden. Voor bedrijfsleiders is het hoog tijd dat ze de werkplek stressvrij en gelukkiger maken."

Noem de pandemie gerust een zwaard dat aan twee kanten snijdt. Het waren helse weken, zeker voor mensen die geveld werden door de ziekte, bezorgd waren om geliefden of thuis moesten werken met hun gillende kroost op de achtergrond. Anderzijds had het een positieve impact op ons werkleven. Althans, dat vindt Ann De Bisschop. “Door het telewerken viel de stress van het pendelen en de files weg. Hierdoor is de work-life balance automatisch evenwichtiger geworden.”

Omdat we zo lang in ons kot zaten, is wandelen een nieuwe goede gewoonte geworden

Daarnaast besteedden we meer aandacht aan zelfzorg. “We zijn gezonder beginnen koken. We hadden meer tijd om in de keuken te staan. Bedrijven die gezonde maaltijdboxen aan huis leveren zoals Hello Fresh of Foodbag hebben gouden zaken gedaan”, vertelt De Bisschop. “Nog een pluspunt: we bewogen meer. Omdat we zo lang in ons kot zaten, werd wandelen een nieuwe goede gewoonte. Die goede gewoontes moeten we nu vasthouden."

De lockdown heeft de veerkracht van werknemers een boost gegeven. “Nu het werkleven langzaam maar zeker terug z'n normale gangetje gaat, wordt het tijd dat managers en bedrijfsleiders meer investeren in het welzijn op de werkvloer. Dat is geen luxe, maar een noodzaak. Als werknemers gezond en gelukkig zijn, gaan ze creatiever en productiever werk leveren. Bovendien zorgen ze voor meer goede vibes op de werkvloer.” De arbeidsexpert schreef er een boek over, ‘Wellbeing = winst’, en deelt alvast haar ultieme tips om stressvrij en gelukkiger te werken.

Tip 1: maak van thuiswerken de norm

“Het coronatijdperk heeft werknemers zwaar op de proef gesteld. Veel mensen moesten thuis werken en deadlines halen, terwijl hun kinderen op de achtergrond rondliepen. Simpel is anders”, bevestigt ze. “Maar het is geen volledige slechtnieuwsshow. Ondanks de angstperiode en de kinderen die thuis waren, zijn veel medewerkers productief gebleven . Beeld je eens in: hoe goed zal het thuiswerken verlopen in normale omstandigheden? Ik hoop dat bedrijven in de toekomst een hybride model zullen aanbieden, waarbij mensen bijvoorbeeld drie dagen naar kantoor komen voor connectie met de collega’s, en twee dagen thuis kunnen werken.”

Thuiswerken is welkom, meent de expert, omdat je je er gemakkelijker kunt focussen. “Veel bedrijven hebben open workspaces. Telefoons die rinkelen, twee mensen die op enkele meters van jou discussiëren of een collega die een praatje komt maken. Probeer dan maar eens geconcentreerd te werken. Thuis gaat dat veel beter. Bovendien win je aan productiviteit omdat je de file-uren uitspaart. Stel: vroeger vertrok je om 8 uur en anderhalf uur later kwam je toe op kantoor. Nu kan je om 8 uur starten met werken, zodat je de dag vroeger kunt afsluiten en meer qualitytime hebt met het gezin.”

Tip 2: moedig pauzes aan

Focus is volgens De Bisschop de gouden graal voor minder stress. “We zijn allemaal de hele dag geconnecteerd. Vroeger had je één vaste computer en één vaste telefoon. Nu zit je met een laptop, smartphone, tablet, en dan spreek ik nog niet over Facebook, Instagram en LinkedIn. Omdat we continu bereikbaar zijn, kent ons brein geen rust meer. Het gevolg: we zijn mentaal moe. Daarom is het belangrijk om voldoende pauzes te nemen. Idealiter om het uur, want na zo'n 58 minuten is je brein uitgeput. En kijk dan niet op je smartphone of op sociale media, maar geniet van je break”, raadt de expert aan. “Bedrijfsleiders moeten deze pauzes ook aanmoedigen. Geef zelf het goede voorbeeld, dan zullen de werknemers snel volgen.”

Tip 3: stimuleer je werknemers om te bewegen

“Het is geweten dat we te weinig bewegen en te veel zitten. Probeer daarom tijdens je pauze naar buiten te gaan en even de benen te strekken. Zo’n actieve pauze geeft je lichaam en geest letterlijk zuurstof. Bedrijven kunnen dit stimuleren. Bij Medialaan, waar ik lang welzijnsdirecteur ben geweest, hadden we een tuin. En aan de uitgang naar die tuin stond een kist met een springtouw, een hoepel, een frisbee, een bal en andere zaken in. Of organiseer leuke challenges, of geef mensen een fitbit. Dat motiveert hen om elke dag meer stappen te zetten.”

Ik ben geen voorstander van bedrijven die dure fitnesszalen installeren Wellbeing expert Ann De Bisschop

“Vandaag zie je grote bedrijven die geïnvesteerd hebben in dure fitnesszalen. Daar ben ik geen voorstander van. Want wie zit daar? De sportievelingen. Terwijl het net de bedoeling is om de niet-sportieve mensen aan het bewegen te krijgen. Dan kun je het budget van zo’n dure fitnesszaal beter gebruiken voor een écht welzijnsbeleid."

Tip 4: vraag hoe het met de mensen gaat

“Ken je het gezegde: people join companies but leave their boss? Als mensen ergens stoppen te werken, is dat vaak te wijten aan de chef. Zeventig procent van hoe iemand zich voelt op de werkvloer, wordt bepaald door de band met de leidinggevende. Mijn gouden raad voor managers: begin elke vergadering met de vraag hoe het met iedereen gaat. Dat is essentieel. Pas als je weet hoe mensen zich voelen, kan je er iets aan doen."

Tip 5: geef feedback én feedforward

“Nog een cruciale tip: geef voldoende feedback. Ik hou niet van bedrijven die één keer per jaar een evaluatiegesprek organiseren. Streef naar continue feedback. Eigenlijk hou ik nog meer van de term feedforward. Feedback kijkt terug naar het verleden, maar het is even belangrijk om vooruit te kijken en als leidinggevende te vertellen wat je verwachtingen zijn van de werknemer.”

Wie is Ann De Bisschop?

• 52 jaar

• Ze was jarenlang welzijnsdirecteur bij Medialaan, en ontfermde zich over de fysieke en mentale gezondheid van haar medewerkers

• Vandaag is ze wellbeing expert en keynotespreker, en auteur van de boeken ‘Aftellen naar maandag’ en ‘Wellbeing = winst’

Wellbeing = winst van Ann De Bisschop, 240 pag., 30 euro, online te koop.

