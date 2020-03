Complimenten op werkvloer zorgen voor meer productiviteit: “Een goed compliment komt nooit ongelegen”



lvds

01 maart 2020

09u27 17 Carrière Vandaag is het complimentendag! Heb jij er al een gegeven of gekregen vandaag? Schitterend! Het belang van complimenten valt immers niet te onderschatten, en al zéker niet op de werkvloer. Toch krijgt ruim een kwart van de Vlaamse medewerkers geen waardering over hun werkprestaties. Dat blijkt uit een onderzoek van Protime, specialist in onder meer tijdregistratie en werkplanning.

Een complimentje over je prestaties op het werk, wie krijgt dat niet graag? Bijna 1 op de 3 werknemers krijgt wekelijks minstens één figuurlijk schouderklopje op de werkvloer. Maar een kwart van de Vlaamse medewerkers (26%) hoort het donderen in Keulen. Toch valt de impact van zo’n lief woordje niet te onderschatten zegt Peter s’Jongers, CEO van Protime. “Werknemers die zich geapprecieerd voelen, voelen zich gemotiveerd, geboeid én binden zich sneller aan het bedrijf. Dat kan in de toekomst voor nieuwe werkkrachten zorgen.”

Maar werkgevers moeten er wel tijd voor nemen, vindt Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven. “Positieve zaken onthoud je veel minder goed. Dat is de reden waarom we dubbel zoveel tijd moeten spenderen om goed uit te leggen aan mensen waarom je een compliment geeft.” Die appreciatie en feedback zorgt namelijk voor een hogere productiviteit. Zo stijgt bij 62% de werklust na appreciatie van bovenaf.

Drie vuistregels

Maar hoe doe je dat dan, complimenten geven? Godderis legt uit hoe je als leidinggevende je personeel stimuleert door het geven van feedback. “Het is niet voldoende om iemand van je personeel te zeggen dat hij goed werk levert”, begint Godderis, “Je moet expliciet zeggen wát dan zo goed is. Een journalist kan een degelijk artikel schrijven, maar is daar niets mee als je niet aangeeft wat dan zo goed is. Heeft hij originele woorden gebruikt? Was het een uniek stuk? Daar zijn mensen veel meer mee.”

Maar ga nu niet als de wiedeweerga iedereen complimenteren. “Neem er je tijd voor”, legt de professor uit. “Als iets en passant gebeurt, wat bij veel complimenten het geval is, wordt dat gepercipieerd als iets onbelangrijks. Ga erbij neerzitten. Dan voelt je personeel dat je het echt meent. Een derde, en zeker niet te vergeten, tip is om het op de juiste toon te zeggen. Een compliment met een lachende ondertoon komt vaak over als sarcastisch en negatief.”

Vriendelijk zijn kost niets

Complimenten geven is dus de boodschap. “Bovendien kost het niets, dus wees er maar niet te karig mee”, zo zegt Hilde De Man, verantwoordelijke psychosociale aspecten bij IDEWE. “Een compliment komt nooit ongelegen. Het is goed om elke dag iets positiefs te benoemen. Maar je moet het ook menen”, verduidelijkt Godderis. “Als het is opgedragen of je doet het omdat je hoorde dat het belangrijk is, is het geforceerd en werkt het ook niet. Als leidinggevende moet je erbij stilstaan dat positieve feedback beter werkt dan negatieve. Want daarmee toon je aan waar je naartoe wil en wat je goed vindt bij je werkkrachten. Dat is een positieve manier van coachen, in plaats van te gaan wijzen op werkpunten”, besluit de professor.