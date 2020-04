#samenerdoor Gesponsorde inhoud Breng je klanten virtueel samen tijdens een virtueel evenement Aangeboden door Telenet

14 april 2020

In quarantaine zitten betekent niet noodzakelijk alleen zijn. In tegendeel! Met een beetje hulp van de nieuwe media wordt een lockdown een sociaal gebeuren dat mensen dichter bij elkaar brengt. Op Facebook Live en Instagram Live vind je deze dagen de ambiance die normaalgezien in de kroegen en parken te vinden is. Muzikanten geven er concerten voor hun webcams en personal trainers leiden er sportsessies vanuit hun woonkamer. Maar hoe doe je dat eigenlijk, zo’n virtueel evenement op poten zetten?

Verzin een waanzinnig concept

Als je je publiek aan het scherm wil kluisteren, moet er natuurlijk iets boeiend te beleven zijn. Wat dat is, kan je volledig zelf bepalen. Ben je een getalenteerde amateur kok die graag zijn receptjes met de wereld deelt? Heb je gevoel voor humor en wil je je stand-up debuut op Instagram maken? Of baat je een yoga studio uit die tijdelijk gesloten is, maar wil je toch nog sessies aanbieden voor je klanten en andere geïnteresseerden? Zolang jij het in je kot kan doen, is het allemaal mogelijk.

Femke De Roo, Manager Digital bij Telenet en oprichter van keramiekstudio Simplifem, is één van die ondernemers die haar activiteiten nu gratis, online verderzet. In onderstaande video vertelt ze zelf hoe ze dat doet.

Maak reclame

Net zoals bij elk ander evenement is het belangrijk dat je publiek op de hoogte is van je plannen. Een beetje reclame voeren kan daarom geen kwaad. Als je evenement gerelateerd is aan jouw zaak of beroep, kan je bijvoorbeeld een mailtje naar je klanten sturen. Ook kan je berichten posten in Facebook-groepen die gerelateerd zijn aan het onderwerp van jouw livestream en kan je aan je vrienden en familie vragen of zij hun kennissenkring op de hoogte willen brengen van jouw evenement.

Beschrijf je evenement

Voor je het startshot geeft en de record-knop indrukt, zal Facebook je vragen om kort je evenement te omschrijven. Sla die stap zeker niet over, want die beschrijving is cruciaal! Je livestream samenvatten in één of twee zinnen mag simpel klinken, maar is moeilijker dan het lijkt. Zorg er vooral voor dat dit blokje tekst duidelijk maakt wat het publiek mag verwachten. De meeste gegadigden gaan op basis hiervan bepalen of ze al dan niet blijven kijken.

Laat het maar even duren

Waar je de beschrijving best kort en krachtig houdt, mag je voor het evenement zelf ruim je tijd nemen. Hoe langer je video duurt, hoe meer tijd je hebt om publiek te sprokkelen. Een goede livestream duurt minstens 10 minuten en liefst een pak meer dan dat. Op Instagram kan je tot maximum een uur aan een stuk streamen. Op Facebook is dat zelfs vier uur. Bereid dus een stevig programma voor waarmee je je volgers lang kan entertainen.

Maak het interactief

Het grote voordeel van je liveshow op sociale media uit te zenden is dat je in interactie kan gaan met je publiek. Ze kunnen tijdens het programma emoji’s en berichten jouw richting uit sturen en zo zelf participeren in het evenement. Schrik er niet van terug om daar tijdens de livestream op te reageren. Verwelkom nieuwe kijkers, bedank hen voor de leuke berichtjes, beantwoord hun vragen, … Zo creëer je een groepsgevoel onder je publiek. En waar zijn we vandaag de dag meer naar op zoek dan dat?

