Bijna kwart van Belgen kan moeilijk om met werkgerelateerde stress TVM

25 september 2019

15u07 0 Carrière Iedereen wil graag gelukkig zijn, ook op het werk. We brengen daar tenslotte een groot deel van ons leven door. Naar aanleiding van de Week van het Werkgeluk voerde Mensura, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, een groots onderzoek uit bij 28.000 Belgen naar de stressbeleving op de werkvloer. 24% blijkt soms tot nooit gezond met werkstress om te kunnen en dat kan ernstige gevolgen hebben.

We geven onszelf gemiddeld 6,5 op 10 qua werkgeluk, dat schreven we begin deze week. Twee jaar geleden was dat nog 7,3 op 10. Grootste boosdoener is de schaarste op de arbeidsmarkt, en dat gaat weer gepaard met behoorlijk wat werkgerelateerde werkstress. Iets waar we steeds vaker mee worstelen. Uit het onderzoek van Mensura blijkt namelijk dat 60% van de leidinggevenden matig tot zeer gestresseerd is. Bij niet-leidinggevenden – zowel arbeiders als bedienden – is dat net geen 50%.

Maar op het vlak van omgang met werkstress, blijkt net het omgekeerde. Ook al geven leidinggevenden aan meer stress te ervaren, toch blijken ze beter in staat om ermee om te gaan. Ongeveer 4 op de 5 leidinggevenden (81%) beweren meestal tot altijd op een gezonde manier met hun stressniveau te kunnen omgaan. Bij niet-leidinggevenden is dat minder het geval: bijna 1 op de 4 (24%) geeft te kennen soms tot nooit gezond met werkstress om te kunnen.

Lichamelijke ongemakken

Bart Vriesacker, stressexpert bij Mensura: “Stress is niet per definitie negatief. Maar als ook de omgang ermee problematisch is, wordt het een voedingsbodem voor kleine of grotere kwalen. Denk maar aan overspannen zijn, lichamelijke ongemakken, tot zelfs burn-out. Dat leidinggevenden aangeven beter om te kunnen met werkgebonden stress, heeft vooral met controle te maken. Sturende functies hebben meer sleutels in handen om met hun stress om te gaan, zoals autonomie. Inspraak hebben in wie wat wanneer doet en hoe dat moet gebeuren zijn belangrijke buffers tegen stress.”

Mentale belasting door de werkinhoud (zoals de nood aan concentratie) worden in het onderzoek het vaakst aangegeven als reden waarom werknemers stress krijgen. Daarna volgen werkdruk en emotionele belasting door het werk (emoties veroorzaakt door de aard van het werk en professionele contacten). Ook de moeilijkheidsgraad van het werk en de sfeer op de werkvloer spelen een rol in de stressbeleving.

“Een collegiale omgeving waar collega’s bijspringen voor elkaar gaat stress net tegen”, aldus Vriesacker. “Maar het omgekeerde is ook waar: een toxische omgeving waar het principe ‘ieder voor zich’ geldt, zorgt net voor extra druk en spanningen. Negatieve impact op de werksfeer straalt bovendien af op de productiviteit. Wie veel stress ervaart, werkt misschien meer uren, maar is uiteindelijk minder productief.”

Wat kun je doen om stress te verminderen?

Als werknemer is het best moeilijk om er zelf voor te zorgen dat je niet kopje onder gaat. Het is ook volgens Vriesacker eerder aan de werkgever om stappen te ondernemen. “Heel belangrijk is om de ‘roles and responsabilitis’ af te bakenen. Zo is het voor iedereen helder wat van hem of haar verwacht wordt. Dat kan al veel gepieker, ergernissen en conflicten vermijden.” Ook de de autonomie van de werknemers verhogen is een belangrijke. “Meer en meer duiken zelfsturende teams op in organisaties. Sommige organisaties durven het zelfs aan om enkel de grote krijtlijnen en objectieven te bepalen. De invulling om het doel te bereiken leggen ze bij de werknemers.”