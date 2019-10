Met falen en opstaan Gesponsorde inhoud Bie Verheye van granolamerk La Favo runt als drukbezette moeder een onderneming. “Een goed netwerk hebben is zo belangrijk”, tipt onze expert Aangeboden door Failing Forward

08 oktober 2019

08u00 0 Carrière Bie Verheye (33) richtte haar eigen artisanale granolamerk op: La Favo. Maar soms vindt ze het niet simpel om in haar eentje te ondernemen, zeker niet als moeder van een jonge dochter. Experte Annelies Maes heeft goede raad voor haar.

“Een paar jaar geleden begon ik thuis zelf granola te maken, met veel noten en Belgische quinoa”, vertelt Bie. “Iedereen was er gek op en al snel kreeg ik bestellingen binnen. Toen wat later mijn dochter geboren werd, bleek ze gezondheidsproblemen te hebben. Als je dan in loondienst werkt, neem je even een break, maar als je je eigen merk aan het opstarten bent, draai je dubbele shiften. Het liep niet van een leien dakje, maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Met Sergio Herman kon ik La Favo by Sergio Herman ontwikkelen. Pas toen het écht hélemaal goed zat, zijn we gesprongen en het is fantastisch om te zien waar we nu staan. Als je perfectionist bent, moet alles precies juist zijn. Al weet ik ondertussen dat je soms je ambities aan de kant moet schuiven omdat het échte leven voorrang heeft. In je eentje een bedrijf of merk opstarten, kan wel eenzaam zijn. Ik wil niet gevangen geraken in mijn eigen ideeën of verhaal. Daar ben ik echt voor op mijn hoede.”

Het leven is aan de durvers, weet Annelies Maes, projectmanager ondernemerschap bij Voka. “Niet dat je onbezonnen moet starten, maar eindeloos dralen is nergens goed voor” vertelt ze. “Laat je niet verlammen door een overdreven perfectiedrang, dat leidt al snel tot uitstelgedrag. Beredeneerd springen dus!”

Eenzame bubbel

“Het verhaal van Bie toont mooi aan dat ondernemerschap vooral start vanuit een passie. Wij proberen starters te leren hoe ze hun idee in realiteit kunnen omzetten. Waar kun je connecties leggen, hoe kun je die ambities waarmaken, op wie uit je netwerk kun je steunen, zodat je idee ook potentieel heeft op lange termijn? Iemand die onderneemt, denkt sowieso in termen van opportuniteiten en oplossingen en die houding helpt uiteraard om moeilijkheden te counteren. Met Voka beklemtonen wij heel sterk het belang van een netwerk. Want in je bubbel blijven is een terechte vrees van Bie. Het is een van de grootste valkuilen voor starters. En als je in die eenzame bubbel vastzit, zijn er vaak twee scenario’s. Ofwel reageert de omgeving met ‘Oei, amaai, zou je dat wel doen?’ en haakt de starter af, ofwel staat iedereen aan de zijkant te juichen en verlies je je kritische blik, waardoor de onderneming in zijn eerste levensjaren faalt. Een netwerk van ervaringsdeskundigen die je goed advies geven, is dus zeer belangrijk.”

Peer-to-peernetwerk

“Starters hebben daarnaast ook nood aan gelijkgestemden die hen aanmoedigen en hun kennis delen. In elk starterstraject ga je bij ons het engagement aan dat je je kennis, inzicht en ervaringen deelt en dat peer-to-peernetwerk is zeer verrijkend. Bie heeft door omstandigheden haar tijd genomen, maar soms moet je - weliswaar beredeneerd - springen. Goed voorbereid uiteraard, maar zonder je te laten verlammen door je drang naar perfectie. Want dan verval je al snel in uitstelgedrag.”

Slimme partnerships

“Wij stimuleren starters om zo snel mogelijk de markt op te gaan, niet onbezonnen, maar met focus. Beginnen met een pop-up bijvoorbeeld en testen of je idee haalbaar is, zo heb je voldoende ruimte om onderweg bij te sturen. Samenwerken met Sergio Herman was uiteraard een goede zet. Het is een chef met expertise en aanzien in de sector, de perfecte link dus. Als starter moet je immers het vertrouwen winnen van je klant. Velen zetten daarom volledig in op productontwikkeling en missen zo soms de kans om hun bedrijf via slimme partnerships op de kaart te zetten. Nochtans is dat vaak een goede keuze, zelfs als je amper gestart bent. Het is een manier om je te onderscheiden van de concurrentie en je duidelijk te profileren. En dat is alleen maar positief.”

Tip van Annelies

“Mama én ondernemer, het blijft puzzelen en er is geen kant-en-klare oplossing. Je moet als ondernemer écht sterk in je schoenen staan en vooral de steun van je omgeving is daarbij heel belangrijk. Goede afspraken maken dus, zodat je daarop kunt terugvallen.”

Worstel jij als ondernemer ook weleens met struikelblokken op je pad? Nog meer handig advies om ze te overwinnen vind je op www.metfalenenopstaan.be.