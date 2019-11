Belgische Laure De Mey is gezicht Apple-campagne: “Ik moet me als zeldzame vrouw in de sector nog te vaak bewijzen”

Carrière Ze is 25, werkt voor het Britse ustwo games en toont haar vingervlugheid aan de wereld in de nieuwe mondiale Apple-campagne. Toch blijft de Gentse Laure De Mey er nuchter onder. “Ik krijg kansen omdat ik weet waar ik mee bezig ben, niet omdat ik vrouw ben.”

Je bent een van de vier gezichten van de internationale reclamespot voor MacBook. Hoe is Apple bij jou terechtgekomen?

“Het bedrijf waarvoor ik werk, ustwo games, werkt al een tijdje goed samen met Apple. We ontwikkelden een game voor hen, Assemble With Care, en zij promoten ons werk regelmatig.

“Toen de nieuwe MacBook Pro uitkwam, namen ze contact met ons op met de vraag wie er intensief met de MacBook werkt om het nieuwe exemplaar te komen uittesten. Ik was de uitverkorene. (lacht) Ik ben vooral blij dat de escape key terug is, dat zeg ik ook in het filmpje. Onder developers was dat wel een ding, dat we plots enkel met de virtuele touch bar moesten werken. De terugkeer van de toets toont aan dat een bedrijf als Apple toch luistert naar de mensen voor wie zijn producten bedoeld zijn.”

In de campagne zeg je ook dat men te vaak denkt dat jullie gewoon een hele dag spelletjes mogen spelen. Zijn er nog misverstanden over je job?

“Veel mensen denken dat programmeren een asociale, eenzame job is. Dat we alleen in een donker kamertje zitten en nooit een levende ziel zien of spreken. Ik ervaar dat net helemaal anders. Als developer ben je het aanspreekpunt voor iedereen die meewerkt aan het spel. Er is intensief contact met designers om samen een zo goed en volledig mogelijk product af te leveren. Voor mij is dit dus een heel sociaal beroep.”

Hoe ben je in de gaming industry beland?

“Ik had van kleins af interesse voor games en was een fervent gamer. Online kun je tools vinden om zelf games te ontwikkelen en ik vond het tof om me daarmee bezig te houden in mijn vrije tijd. De keuze om dat iets professioneler aan te pakken en te leren programmeren was een logisch gevolg. Via het ontwikkelen van apps ben ik zo geleidelijk aan in games gerold.”

Is het nog steeds zo’n mannenwereld?

“Toen ik studeerde, was ik de enige vrouw in mijn klas, toen ik begon te werken zat ik altijd wel ergens in een pioniersrol. Ik heb de industrie wel zien verbeteren – nu zijn er mentorshipprogramma’s bijvoorbeeld. Toch merk ik dat je nog steeds ‘gepakt’ wordt op je vrouw zijn. Als je een fout maakt, wordt al snel gemonkeld ‘het is weer een vrouw’. Maar ook als je leuke kansen krijgt, zoals wanneer je gevraagd wordt voor een lezing, krijg ik weleens te horen dat dat vast is omdat ze nog een vrouw nodig hebben.”

Hoe wapen je jezelf daartegen?

“Door je job goed te doen en je kennis te tonen. Ik laat me niet uit mijn lood slaan door zulke opmerkingen – ik weet dat ik kansen krijg omdat ik weet waar ik mee bezig ben, niet omdat ik vrouw ben, maar het steekt wel tegen dat ik argumenten moet leveren voor zaken die bij mannen niet ter discussie worden gesteld. Als mensen me vragen wat ik doe als job, en ik antwoord ‘developer’, dan reageren ze nog steeds verrast en moet ik mezelf bewijzen en zeggen dat ik wel écht game en iets van games ken. Vermoeiend, hoor. (lacht)”